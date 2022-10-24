24 октября 2022

Курганец потратил 636 рублей и смог избежать штрафа 100 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина смог избежать штрафа в связи с примирением сторон Фото:

Житель Кургана нашел банковскую карту около одной из остановок города и решил расплатиться ей в магазинах. Он оплатил картой покупки на сумму 636 рублей, после чего выбросил ее, сообщается в материалах о деле.

«Мужчина, находясь возле остановки „Рихарда Зорге“, нашел чужую банковскую карту и решил расплатиться ей в магазине. Своими действиями он причинил хозяину карты материальный ущерб в размере 636 рублей», — сообщается в документе.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Однако, в связи с примирением сторон, его освободили от наказания и обязали выплатить только процессуальные издержки в размере 5 175 рублей.

Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана нашла банковскую карту, утерянную ребенком, и расплатилась ей в магазине. После оплаты покупок, чтобы скрыть следы кражи, она оставила карту в коробке с чеками в одной из аптек.

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Житель Кургана нашел банковскую карту около одной из остановок города и решил расплатиться ей в магазинах. Он оплатил картой покупки на сумму 636 рублей, после чего выбросил ее, сообщается в материалах о деле. «Мужчина, находясь возле остановки „Рихарда Зорге“, нашел чужую банковскую карту и решил расплатиться ей в магазине. Своими действиями он причинил хозяину карты материальный ущерб в размере 636 рублей», — сообщается в документе. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Однако, в связи с примирением сторон, его освободили от наказания и обязали выплатить только процессуальные издержки в размере 5 175 рублей. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана нашла банковскую карту, утерянную ребенком, и расплатилась ей в магазине. После оплаты покупок, чтобы скрыть следы кражи, она оставила карту в коробке с чеками в одной из аптек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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