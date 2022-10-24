24 октября 2022

Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы стал заместителем командира роты

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ЗСО. Омбудсмены. Челябинск, голиков олег
Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявления частичной мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, ушедший добровольцем на спецоперацию, стал заместителем командира роты. Он служит под началом своего земляка, бизнесмена Юрия Гагарина (Ангела).

«Теперь я боец 3-го мотострелкового штурмового батальона „Апостол“, 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Прохожу службу под началом комбата Ангел. Моя должность — заместитель командира роты. Лейтенант морской пехоты», — написал Голиков в своем telegram-канале.

Депутат уже отработал навыки стрельбы на ПКМ 7.62, пулемете «Утес», РПГ 7.73 мм. Стрелял из подствольника, ПМ. Управлял БМП. В круг его обязанностей входят тактическо-боевая подготовка к работе на передовой и социально-политические аспекты мотивации бойцов.

Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявленной в России частичной мобилизации. 7 октября он получил повестку и отправился в учебную часть. Чуть позже на фронт ушел еще один депутат Госдумы от Челябинской области — Олег Колесников.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация, во время которой планируется призвать по стране 300 тысяч человек, находящихся в запасе.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, ушедший добровольцем на спецоперацию, стал заместителем командира роты. Он служит под началом своего земляка, бизнесмена Юрия Гагарина (Ангела). «Теперь я боец 3-го мотострелкового штурмового батальона „Апостол“, 9-го гвардейского отдельного штурмового полка морской пехоты. Прохожу службу под началом комбата Ангел. Моя должность — заместитель командира роты. Лейтенант морской пехоты», — написал Голиков в своем telegram-канале. Депутат уже отработал навыки стрельбы на ПКМ 7.62, пулемете «Утес», РПГ 7.73 мм. Стрелял из подствольника, ПМ. Управлял БМП. В круг его обязанностей входят тактическо-боевая подготовка к работе на передовой и социально-политические аспекты мотивации бойцов. Голиков стал первым челябинским депутатом Госдумы, который добровольно обратился в военкомат после объявленной в России частичной мобилизации. 7 октября он получил повестку и отправился в учебную часть. Чуть позже на фронт ушел еще один депутат Госдумы от Челябинской области — Олег Колесников. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как отметил президент РФ Владимир Путин, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе. В ее рамках 21 сентября президентом объявлена частичная мобилизация, во время которой планируется призвать по стране 300 тысяч человек, находящихся в запасе.
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