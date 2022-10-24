В Кургане ограничат движение поездов из-за работ на Некрасовском мосту

В Кургане останавливают движение поездов, чтобы провести ремонтные работы на путепроводе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за ремонта Некрасовского путепровода 25 октября будет частично остановлено движение поездов. Это необходимо, чтобы провести работы на пролетных частях, которые находятся на железной дороге. Об этом во время совещания на объекте сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU.

«Работы на Некрасовском путепроводе находятся на финальной стадии. Для подрядной организации РЖД сегодня открывает так называемое „глухое окно“. Будет полностью обесточена контактная сеть железной дороги и закрыто движение поездов. Это нужно, чтобы выполнить работы на пролетных частях, которые находятся на железной дороге для максимальной безопасности», — сказал во время осмотра путепровода директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

В это время подрядчик демонтирует консольную конструкцию. После будет залито бетонном, работы будут продолжены.

«„Глухое окно“ должно было начаться в 7:30 и продлиться полтора часа. Из-за движения пассажирских поездов время сместили. Сейчас 40 минут. После 10-15 минут перерыва, у нас еще будет 50 минут для работ», — отметил замдиректора компании-подрядчика Николай Линдт. По словам представителя подрядчика, на объекте работает 15 человек.

Ранее URA.RU писало, что все работы на Некрасовском мосту должны завершить до 30 октября. С конца августа по путепроводу открыто двухполосное движение, однако грузовикам по мосту пока ездить запрещено.

Для финальных работ на Некрасовском путепроводе необходимо на время обесточить железную дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Согласование работ велись с лета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU