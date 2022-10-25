Политолог: Украина использует российские радиоактивные отходы в «грязной бомбе»

25 октября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Украина обладает достаточным сырьем для создания «грязной бомбы», считает политолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готовится предотвратить провокацию Украины, которая планирует создать «грязную бомбу» для провокации РФ. Об этом заявил политолог Юрий Кнутов. «Твердые радиоактивные отходы — они фактически наши, российские, мы их у себя делаем, раньше ввозили, и доказательств, что это российское, особых не требуется. Для создания, я думаю, нужно полгода, не больше, может быть и меньше», — сообщает Кнутов в эксклюзивном интервью Пятого канала. Политолог отметил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для создания «грязной бомбы». Он уточнил, что такое оружие создается с использованием радиоактивных отходов и продуктов переработки атомных электростанций и взрывчатых веществ. Ранее сообщалось, что Киев планирует обвинить в подрыве «грязной бомбы» Россию. Также Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Россия готовится предотвратить провокацию Украины, которая планирует создать «грязную бомбу» для провокации РФ. Об этом заявил политолог Юрий Кнутов. «Твердые радиоактивные отходы — они фактически наши, российские, мы их у себя делаем, раньше ввозили, и доказательств, что это российское, особых не требуется. Для создания, я думаю, нужно полгода, не больше, может быть и меньше», — сообщает Кнутов в эксклюзивном интервью Пятого канала. Политолог отметил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для создания «грязной бомбы». Он уточнил, что такое оружие создается с использованием радиоактивных отходов и продуктов переработки атомных электростанций и взрывчатых веществ. Ранее сообщалось, что Киев планирует обвинить в подрыве «грязной бомбы» Россию. Также Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.