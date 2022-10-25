Россия готовится предотвратить провокацию Украины, которая планирует создать «грязную бомбу» для провокации РФ. Об этом заявил политолог Юрий Кнутов.
«Твердые радиоактивные отходы — они фактически наши, российские, мы их у себя делаем, раньше ввозили, и доказательств, что это российское, особых не требуется. Для создания, я думаю, нужно полгода, не больше, может быть и меньше», — сообщает Кнутов в эксклюзивном интервью Пятого канала.
Политолог отметил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для создания «грязной бомбы». Он уточнил, что такое оружие создается с использованием радиоактивных отходов и продуктов переработки атомных электростанций и взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что Киев планирует обвинить в подрыве «грязной бомбы» Россию. Также Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.
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Россия готовится предотвратить провокацию Украины, которая планирует создать «грязную бомбу» для провокации РФ. Об этом заявил политолог Юрий Кнутов. «Твердые радиоактивные отходы — они фактически наши, российские, мы их у себя делаем, раньше ввозили, и доказательств, что это российское, особых не требуется. Для создания, я думаю, нужно полгода, не больше, может быть и меньше», — сообщает Кнутов в эксклюзивном интервью Пятого канала. Политолог отметил, что Украина обладает всеми необходимыми ресурсами для создания «грязной бомбы». Он уточнил, что такое оружие создается с использованием радиоактивных отходов и продуктов переработки атомных электростанций и взрывчатых веществ. Ранее сообщалось, что Киев планирует обвинить в подрыве «грязной бомбы» Россию. Также Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.