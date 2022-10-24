Мэрия Кургана: движение по Некрасовскому мосту возобновят до конца октября

Закончить ремонтные работы на путепроводе планируют до 30 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Некрасовский мост планируют полностью открыть для движения до конца октября. Об этом во время пресс-тура на объекте сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU.

«Мост для движения, как и говорили, откроем до конца этого месяца. Сейчас мы находимся на финальной стадии. На эту неделю мы запланировали работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона. Останется еще домонтировать второй ряд тротуарных плит и выставить перильного ограждение. И мост будет готов», — сказал во время осмотра путепровода Плешков.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за ремонта Некрасовского моста частично остановлено движение поездов для работ на пролетных частях. Все работы на Некрасовском мосту должны завершить до 30 октября. С конца августа на путепроводе открыто двухполосное движение для автомобилей. При этом грузовикам по мосту пока ездить еще запрещено.

На Некрасовском мосту остановили движение поездов, чтобы провести ремонтные работы на пролетных частях путепровода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полностью открыть мост для движения планируют до конца октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU