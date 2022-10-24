Некрасовский мост планируют полностью открыть для движения до конца октября. Об этом во время пресс-тура на объекте сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU.
«Мост для движения, как и говорили, откроем до конца этого месяца. Сейчас мы находимся на финальной стадии. На эту неделю мы запланировали работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона. Останется еще домонтировать второй ряд тротуарных плит и выставить перильного ограждение. И мост будет готов», — сказал во время осмотра путепровода Плешков.
Некрасовский мост планируют полностью открыть для движения до конца октября. Об этом во время пресс-тура на объекте сообщил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU. «Мост для движения, как и говорили, откроем до конца этого месяца. Сейчас мы находимся на финальной стадии. На эту неделю мы запланировали работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона. Останется еще домонтировать второй ряд тротуарных плит и выставить перильного ограждение. И мост будет готов», — сказал во время осмотра путепровода Плешков. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за ремонта Некрасовского моста частично остановлено движение поездов для работ на пролетных частях. Все работы на Некрасовском мосту должны завершить до 30 октября. С конца августа на путепроводе открыто двухполосное движение для автомобилей. При этом грузовикам по мосту пока ездить еще запрещено.