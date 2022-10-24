24 октября 2022

Свердловчанка заколола подругу, просившую выпить с ней

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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Ольга Мамошина проведет в колонии шесть лет Фото:

Суд отправил в колонию жительницу Свердловской области Ольгу Мамошину, которая убили подругу металлической спицей за принуждение пить спиртное. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ревдинский городской суд назначил Ольге Мамошиной наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подруга Мамошиной, выпивавшая с ней, хотела продолжить застолье и звала девушку остаться. Из-за этого началась драка. Мамошина девять раз воткнула металлическую спицу в шею собутыльнице.

Девушка умерла на месте происшествия. Когда силовики задержали убийцу, она во всем призналась и раскаялась.

Ранее силовики сообщали о женщине, которая убила свою восьмилетнюю дочь. Суд не стал отправлять убийцу в колонию, а назначил принудительное лечение в психбольнице.

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Суд отправил в колонию жительницу Свердловской области Ольгу Мамошину, которая убили подругу металлической спицей за принуждение пить спиртное. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ревдинский городской суд назначил Ольге Мамошиной наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подруга Мамошиной, выпивавшая с ней, хотела продолжить застолье и звала девушку остаться. Из-за этого началась драка. Мамошина девять раз воткнула металлическую спицу в шею собутыльнице. Девушка умерла на месте происшествия. Когда силовики задержали убийцу, она во всем призналась и раскаялась. Ранее силовики сообщали о женщине, которая убила свою восьмилетнюю дочь. Суд не стал отправлять убийцу в колонию, а назначил принудительное лечение в психбольнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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