Свердловчанка заколола подругу, просившую выпить с ней

25 октября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Ольга Мамошина проведет в колонии шесть лет Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Суд отправил в колонию жительницу Свердловской области Ольгу Мамошину, которая убили подругу металлической спицей за принуждение пить спиртное. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ревдинский городской суд назначил Ольге Мамошиной наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подруга Мамошиной, выпивавшая с ней, хотела продолжить застолье и звала девушку остаться. Из-за этого началась драка. Мамошина девять раз воткнула металлическую спицу в шею собутыльнице. Девушка умерла на месте происшествия. Когда силовики задержали убийцу, она во всем призналась и раскаялась. Ранее силовики сообщали о женщине, которая убила свою восьмилетнюю дочь. Суд не стал отправлять убийцу в колонию, а назначил принудительное лечение в психбольнице.

Суд отправил в колонию жительницу Свердловской области Ольгу Мамошину, которая убили подругу металлической спицей за принуждение пить спиртное. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ревдинский городской суд назначил Ольге Мамошиной наказание в виде шести лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что подруга Мамошиной, выпивавшая с ней, хотела продолжить застолье и звала девушку остаться. Из-за этого началась драка. Мамошина девять раз воткнула металлическую спицу в шею собутыльнице. Девушка умерла на месте происшествия. Когда силовики задержали убийцу, она во всем призналась и раскаялась. Ранее силовики сообщали о женщине, которая убила свою восьмилетнюю дочь. Суд не стал отправлять убийцу в колонию, а назначил принудительное лечение в психбольнице.