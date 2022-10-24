Главный ревизор Челябинска ушла в отставку по требованию силовиков

Место начальника Контроль-счетной палаты Челябинска стало вакантным после представления прокурора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник Контрольно-счетной палаты Челябинска Наталья Гутова покинула свой пост 25 октября по представлению прокуратуры. Ее отставку утвердили на сегодняшнем заседании депутаты городской думы.

«В администрацию поступило представление прокуратуры с предложением сменить главу городской КСП. Как следует из документа, Гутова приняла на работу в свое ведомство родственников, не уведомив об этом в надлежащем порядке», — пояснили URA.RU в гордуме.

КСП Челябинска занимается проверкой расходования средств городского и районных бюджетов, а также аудитом деятельности муниципальных предприятий. Гутова возглавила палату 31 октября 2020 года. В этой должности он сменила Юрия Ветриченко, чьи полномочия истекли в связи с достижением 65 лет — предельного возраста для этой должности.

В мэрии Челябинска она работала с июля 2013 года, перейдя туда с должности замначальника Главного контрольного управления правительства области. В администрации Гутова сначала руководила управлением муниципального заказа, которое потом было преобразовано в управление муниципальных закупок.