В Пермском крае мэры изъявили желание поехать на фронт

Главы территорий в Прикамье выразили готовность принять участие в спецоперации Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сразу несколько глав муниципалитетов в Пермском крае изъявили желание отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказал глава Ординского муниципального округа, Александр Мелехин. Он пояснил, что разговор с коллегами «состоялся кулуарно».

«Мне было приятно, когда несколько глав подошли ко мне и сказали: „Мы хотим [отправиться] в зону боевых действий“. Это готовность глав, [которые видят, что происходит на Украине]. Конечно, это вызывает уважение, но наша задача сегодня — сделать все для организации мобилизации, оказать помощь семьям призванным на фронт резервистам. Поэтому я посоветовал коллегам работать на своих должностях», — сказал Мелехин.

Чиновник не стал называть конкретные фамилии, добавив, что отправка мобилизованных, «это огромная эмоциональная нагрузка». И, если потребуется, то мэры «будут в одном ряду с резервистами, и никто даже глазом не моргнет».

URA.RU рассказывало, что в Челябинской области на фронт решили отправиться депутаты Госдумы от региона Олег Голиков и Олег Колесников. В Пермском крае в числе мобилизованных оказался депутат молодежного парламента Сергей Костин.

О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу в рядах Вооруженных сил, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность. По словам Шойгу, всего планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.