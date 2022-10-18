В Пермском крае мэры изъявили желание поехать на фронт

Сразу несколько глав муниципалитетов в Пермском крае изъявили желание отправиться в зону проведения спецоперации. Об этом URA.RU рассказал глава Ординского муниципального округа, Александр Мелехин. Он пояснил, что разговор с коллегами «состоялся кулуарно».
«Мне было приятно, когда несколько глав подошли ко мне и сказали: „Мы хотим [отправиться] в зону боевых действий“. Это готовность глав, [которые видят, что происходит на Украине]. Конечно, это вызывает уважение, но наша задача сегодня — сделать все для организации мобилизации, оказать помощь семьям призванным на фронт резервистам. Поэтому я посоветовал коллегам работать на своих должностях», — сказал Мелехин.
Чиновник не стал называть конкретные фамилии, добавив, что отправка мобилизованных, «это огромная эмоциональная нагрузка». И, если потребуется, то мэры «будут в одном ряду с резервистами, и никто даже глазом не моргнет».
URA.RU рассказывало, что в Челябинской области на фронт решили отправиться депутаты Госдумы от региона Олег Голиков и Олег Колесников. В Пермском крае в числе мобилизованных оказался депутат молодежного парламента Сергей Костин.
О частичной мобилизации 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что призыву подлежат граждане, прошедшие срочную службу в рядах Вооруженных сил, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность. По словам Шойгу, всего планируется призвать порядка 300 тысяч резервистов.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P