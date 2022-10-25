Депутат Госдумы раскритиковал брифинги Минобороны, призвав говорить «как есть»

Министерству обороны РФ в своих брифингах стоит говорить все как есть. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев.
«Все мы помним Змеиный, какая к черту добрая воля? Это была не добрая воля, мы отказались от десанта на Одессу, там побережье слишком сильно укрепили они. Я не знаю, почему это объяснили тогда „жестом доброй воли“. Чей жест, кому, какого [черта]? Скажите людям, как есть, все поймут», — сообщил Гурулев.
Депутат высказал свои претензии Минобороны о том, как они рассказывают о специальной военной операции (СВО). Также он выразил свое мнение о представителе Минобороны. «Он иногда как выдаст, хоть стой, хоть падай, это правда» — добавил Андрей Гурулев.
Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал Минобороны «перестать врать» о ходе войны в Украине. По его словам, сокрытие правды приведет к потере кредита доверия.
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Министерству обороны РФ в своих брифингах стоит говорить все как есть. Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Гурулев. «Все мы помним Змеиный, какая к черту добрая воля? Это была не добрая воля, мы отказались от десанта на Одессу, там побережье слишком сильно укрепили они. Я не знаю, почему это объяснили тогда „жестом доброй воли“. Чей жест, кому, какого [черта]? Скажите людям, как есть, все поймут», — сообщил Гурулев. Депутат высказал свои претензии Минобороны о том, как они рассказывают о специальной военной операции (СВО). Также он выразил свое мнение о представителе Минобороны. «Он иногда как выдаст, хоть стой, хоть падай, это правда» — добавил Андрей Гурулев. Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал Минобороны «перестать врать» о ходе войны в Украине. По его словам, сокрытие правды приведет к потере кредита доверия.