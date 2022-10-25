Турция и Россия начали создавать газовый хаб

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Завод комплекса сжиженного природного газа
По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции, ускорились исследования по созданию центра природного газа Фото:

Работы по создание совместного газового штаба между Россией и Турцией начались. Об этом сообщает Ahaber.

«Ускорились исследования по созданию центра природного газа <…> [Исследовательские работы достигли финальной стадии]. <…> У нас всегда была цель стать газовым центром, торговым центром. Мы пытаемся придать ему окончательную форму», — пояснил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган согласился создать в Турции российский газовый хаб. Благодаря данному хабу, Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на «Северный потоках» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию.

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Работы по создание совместного газового штаба между Россией и Турцией начались. Об этом сообщает Ahaber. «Ускорились исследования по созданию центра природного газа <…> [Исследовательские работы достигли финальной стадии]. <…> У нас всегда была цель стать газовым центром, торговым центром. Мы пытаемся придать ему окончательную форму», — пояснил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган согласился создать в Турции российский газовый хаб. Благодаря данному хабу, Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на «Северный потоках» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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