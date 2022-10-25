Турция и Россия начали создавать газовый хаб

По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции, ускорились исследования по созданию центра природного газа
Работы по создание совместного газового штаба между Россией и Турцией начались. Об этом сообщает Ahaber.
«Ускорились исследования по созданию центра природного газа <…> [Исследовательские работы достигли финальной стадии]. <…> У нас всегда была цель стать газовым центром, торговым центром. Мы пытаемся придать ему окончательную форму», — пояснил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган согласился создать в Турции российский газовый хаб. Благодаря данному хабу, Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на «Северный потоках» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews