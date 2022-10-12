Путин предложил перенести в Турцию газовый хаб для Европы

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Россия готова создать хаб для «Турецкого потока», сообщил Владимир Путин Фото:

Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на «Северный потоках» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

«Утраченный объем транзита по „Северным потокам“ Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через „Турецкий поток“. Если партнеры заинтересованы в этом», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в telegram-канале Кремля.

14 октября Путин должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по текущей ситуации в мире.

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Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на «Северный потоках» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. «Утраченный объем транзита по „Северным потокам“ Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через „Турецкий поток“. Если партнеры заинтересованы в этом», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в telegram-канале Кремля. 14 октября Путин должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по текущей ситуации в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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