Путин предложил перенести в Турцию газовый хаб для Европы 12 октября 2022 в 16:19 Размер текста - 17 + Россия готова создать хаб для «Турецкого потока», сообщил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на «Северный потоках» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. «Утраченный объем транзита по „Северным потокам“ Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через „Турецкий поток“. Если партнеры заинтересованы в этом», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в telegram-канале Кремля. 14 октября Путин должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по текущей ситуации в мире. Россия могла бы перенести утраченный из-за диверсий на «Северный потоках» объем транзита газа в регион Черного моря, создав транспортный узел в Турцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе. «Утраченный объем транзита по „Северным потокам“ Россия могла бы переместить в регион Черного моря, создав хаб для поставок через „Турецкий поток“. Если партнеры заинтересованы в этом», — сказал Путин. Трансляция его выступления идет в telegram-канале Кремля. 14 октября Путин должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи лидеры обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по текущей ситуации в мире. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям