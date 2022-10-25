Кремль не ждет ничего хорошего от нового премьера Британии

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
В Кремле скептически отнесли к смене премьер-министра в Великобритании Фото:

Изменений в отношениях Британии и России в позитивную стороны не ожидается после назначения нового премьер-министра Риши Сунака. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не видим предпосылок, что в обозримой перспективе будут позитивные сдвиги и готовность обсуждать сложные вопросы за столом переговоров», — заявил Песков на конференц-колле. Так он ответил на вопрос, ждут ли в Кремле изменений в отношениях РФ и Великобритании после назначения нового премьера.

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Изменений в отношениях Британии и России в позитивную стороны не ожидается после назначения нового премьер-министра Риши Сунака. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, не видим предпосылок, что в обозримой перспективе будут позитивные сдвиги и готовность обсуждать сложные вопросы за столом переговоров», — заявил Песков на конференц-колле. Так он ответил на вопрос, ждут ли в Кремле изменений в отношениях РФ и Великобритании после назначения нового премьера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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