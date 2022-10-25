Кремль не ждет ничего хорошего от нового премьера Британии

В Кремле скептически отнесли к смене премьер-министра в Великобритании
Изменений в отношениях Британии и России в позитивную стороны не ожидается после назначения нового премьер-министра Риши Сунака. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, не видим предпосылок, что в обозримой перспективе будут позитивные сдвиги и готовность обсуждать сложные вопросы за столом переговоров», — заявил Песков на конференц-колле. Так он ответил на вопрос, ждут ли в Кремле изменений в отношениях РФ и Великобритании после назначения нового премьера.
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