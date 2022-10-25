Лучший ресторан Екатеринбурга лишился лицензии на алкоголь

26 октября 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

В «Горожанах» пояснили, что проблема в приостановке лицензии появилась не по их вине Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Лучшее заведение Екатеринбурга 2022 года по версии ресторанной премии WhereToEat осталось без лицензии на алкоголь. В гастро-бистро «Горожане» перестали подавать посетителям крепкие напитки и вино. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали клиенты. «Когда приходишь в „Горожане“ управляющий сразу же говорит, что заведение не продает алкоголь, так как осталось без лицензии. Сейчас можно купить лишь пиво или сидр, а так разрешают приходить со своим вином», — сообщают посетители. Соосновательница «Горожан» Ульяна Новикова подтвердила, что в настоящее время крепкий алкоголь не продают, а вопрос с лицензией решается. Но в какие сроки удастся разобраться с проблемой, в бистро не знают, а говорить о том, почему ресторан остался без лицензии, отказываются. «Но могу сказать, что причина не в самом бистро», — пояснила Новикова. Ранее в Екатеринбурге определили лучшие заведения города. Так, победителем независимой национальной ресторанной премии WhereToEat 2022 года стало гастро-бистро «Горожане». Победителей определяли 100 представителей ресторанного, гостиничного и винного бизнеса и гастрожурналисты.

Лучшее заведение Екатеринбурга 2022 года по версии ресторанной премии WhereToEat осталось без лицензии на алкоголь. В гастро-бистро «Горожане» перестали подавать посетителям крепкие напитки и вино. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали клиенты. «Когда приходишь в „Горожане“ управляющий сразу же говорит, что заведение не продает алкоголь, так как осталось без лицензии. Сейчас можно купить лишь пиво или сидр, а так разрешают приходить со своим вином», — сообщают посетители. Соосновательница «Горожан» Ульяна Новикова подтвердила, что в настоящее время крепкий алкоголь не продают, а вопрос с лицензией решается. Но в какие сроки удастся разобраться с проблемой, в бистро не знают, а говорить о том, почему ресторан остался без лицензии, отказываются. «Но могу сказать, что причина не в самом бистро», — пояснила Новикова. Ранее в Екатеринбурге определили лучшие заведения города. Так, победителем независимой национальной ресторанной премии WhereToEat 2022 года стало гастро-бистро «Горожане». Победителей определяли 100 представителей ресторанного, гостиничного и винного бизнеса и гастрожурналисты.