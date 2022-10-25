Шольц ответил Урсуле фон дер Ляйен, призвавшей конфисковать российские активы

Шольц: конфискация российских активов в ЕС — беспрецедентная мера
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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, шольц олаф
По словам Шольца, для изъятия Евросоюзом российских активов требуется большая работа Фото:
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Конфискация Евросоюзом российских активов — беспрецедентная мера. Это сложный правовой вопрос, требующий большой работы. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Это очень сложный правовой вопрос. Требуется большая работа. Мы должны изучить, что, возможно, что нет в рамках правовых принципов», — сказал Шольц в ходе международной конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины. Его выступление транслировалось в twitter-аккаунте (Twitter заблокирован на территории РФ) главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он добавил, что вопрос изъятия Евросоюзом активов России требует тщательного изучения. «Перед нами стоит беспрецедентная мера», — подчеркнул канцлер Германии.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой не только заморозить, но и конфисковать замороженные в ЕС активы России, передает RT. Она предложила использовать их для восстановления Украины. Евросоюз также в экстренном порядке выделит Украине один миллиард евро для срочного восстановления энергоснабжения, сообщает «Национальная служба новостей».

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Конфискация Евросоюзом российских активов — беспрецедентная мера. Это сложный правовой вопрос, требующий большой работы. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Это очень сложный правовой вопрос. Требуется большая работа. Мы должны изучить, что, возможно, что нет в рамках правовых принципов», — сказал Шольц в ходе международной конференции в Берлине, посвященной восстановлению Украины. Его выступление транслировалось в twitter-аккаунте (Twitter заблокирован на территории РФ) главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он добавил, что вопрос изъятия Евросоюзом активов России требует тщательного изучения. «Перед нами стоит беспрецедентная мера», — подчеркнул канцлер Германии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой не только заморозить, но и конфисковать замороженные в ЕС активы России, передает RT. Она предложила использовать их для восстановления Украины. Евросоюз также в экстренном порядке выделит Украине один миллиард евро для срочного восстановления энергоснабжения, сообщает «Национальная служба новостей».
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