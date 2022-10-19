19 октября 2022
18 октября 2022

Власти ЯНАО увеличат студентам размер целевой субсидии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, студенты, молодежь, воздвиженка
Ранее размер целевого составлял 80 тыс рублей Фото:

Власти увеличат студентам из ЯНАО размер целевой субсидии более чем в два раза. Об этом сообщается в документе на сайте правительства региона.

«Увеличен размер целевой образовательной субсидии для получения высшего образования до 200 000 рублей за учебный год. Ранее максимальный размер целевой образовательной субсидии составлял 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Постановление еще не подписано губернатором Дмитрием Артюховым.

Ранее URA.RU сообщало, что в список получающих субсидию добавлены дети, чьи родители принимают участие в спецоперации. Они могут претендовать на целевое в первоочередном порядке.

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Власти увеличат студентам из ЯНАО размер целевой субсидии более чем в два раза. Об этом сообщается в документе на сайте правительства региона. «Увеличен размер целевой образовательной субсидии для получения высшего образования до 200 000 рублей за учебный год. Ранее максимальный размер целевой образовательной субсидии составлял 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Постановление еще не подписано губернатором Дмитрием Артюховым. Ранее URA.RU сообщало, что в список получающих субсидию добавлены дети, чьи родители принимают участие в спецоперации. Они могут претендовать на целевое в первоочередном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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