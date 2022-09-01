В ЛНР едет новая делегация чиновников из Пермского края

В ЛНР может поехать вице-премьер Андрей Кокорев Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пермским чиновникам готовят командировку в Северодонецк в ЛНР. Как ожидается, выезд состоится на следующей неделе, после возвращения делегации из VIP, которая работает там с начала июля. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах.

«Ожидается, что на следующей неделе вице-премьер Александр Борисов, глава минсоца Павел Фокин, первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов, а также глава инспекции жилнадзора Александр Евсюков и ряд других чиновников вернутся в Пермь. В Северодонецк поедет новая делегация, но уже не такая статусная», — говорит источник.

По его словам, чиновники высокого ранга произвели «настройку управления» в Северодонецке. И сейчас туда поедут конкретные специалисты, на уровне начальников управлений министерств и ведомств. «Больше таких делегаций, на уровне вице-премьера и первого зама главы администрации, не будет», — заявил он. Еще один собеседник в политэлитах заявил, что в составе делегации может поехать вице-премьер (по ЖКХ) Андрей Кокорев. В пресс-службе губернатора не стали комментировать предстоящую командировку чиновников.

Губернатор Пермского края Дмитрия Махонин, комментируя работы пермских чиновников в ЛНР, заявил, что они там каждый день рискуют своей жизнью. Сам Махонин посетил Северодонецк 28—29 июля. Он заключил соглашение о сотрудничестве с главой Северодонецка Николаем Моргуновым. Прикамье примет активное участие в восстановлении инфраструктуры территории. На эти цели из бюджета края планируют выделить 500 млн рублей.

Спецоперацию по прекращению восьмилетнего геноцида русских на Донбассе Россия проводит с 24 февраля. В ходе СВО страна строго соблюдает нормы гуманитарного права, подчеркивал министр обороны РФ Сергей Шойгу.