Свердловчане сняли уникальные кадры солнечного затмения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчане смогли запечатлеть редки кадры солнечного затмения Фото:

Местные жители Краснотурьинска и Каменска-Уральского (Свердловская область) сняли уникальные кадры частичного солнечного затмения. Астрономическое явление 25 октября можно будет наблюдать на европейской части России, вплоть до Красноярска.

«Лучше всего в России видно, как Луна закрывает солнечный диск в Свердловской области. Здесь у солнца закрыто 0,85% наблюдаемой поверхности», — поделился наблюдениями с корреспондентом URA.RU местный астроном.

Ранее агентство сообщало, что в 2022 году ожидалось три важных астрономических явления. В Свердловской области увидеть парад планет будет достаточно сложно.

Солнечное затмение в Краснотурьинске
Фото:
Солнечное затмение в Каменск-Уральске
Фото:

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Местные жители Краснотурьинска и Каменска-Уральского (Свердловская область) сняли уникальные кадры частичного солнечного затмения. Астрономическое явление 25 октября можно будет наблюдать на европейской части России, вплоть до Красноярска. «Лучше всего в России видно, как Луна закрывает солнечный диск в Свердловской области. Здесь у солнца закрыто 0,85% наблюдаемой поверхности», — поделился наблюдениями с корреспондентом URA.RU местный астроном. Ранее агентство сообщало, что в 2022 году ожидалось три важных астрономических явления. В Свердловской области увидеть парад планет будет достаточно сложно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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