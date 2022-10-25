Свердловчане смогли запечатлеть редки кадры солнечного затмения Фото: местный житель Каменск-Уральска Сергей Лебедев

Местные жители Краснотурьинска и Каменска-Уральского (Свердловская область) сняли уникальные кадры частичного солнечного затмения. Астрономическое явление 25 октября можно будет наблюдать на европейской части России, вплоть до Красноярска.

«Лучше всего в России видно, как Луна закрывает солнечный диск в Свердловской области. Здесь у солнца закрыто 0,85% наблюдаемой поверхности», — поделился наблюдениями с корреспондентом URA.RU местный астроном.

Ранее агентство сообщало, что в 2022 году ожидалось три важных астрономических явления. В Свердловской области увидеть парад планет будет достаточно сложно.

Солнечное затмение в Краснотурьинске Фото: местный житель Краснотурьинска Нина Сайфуллина