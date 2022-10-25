Полковник Макгрегор указал на критическое положение ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Желание Запада вмешаться — плохой знак для ВСУ, считает Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины находятся в критическом состоянии, о чем свидетельствует заявление экс-директора Центра разведывательного управления США Дэвида Петреуса о возможном участии Запада в конфликте. В этом уверен американский полковник Дуглас Макгрегор.

«Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил», — приводит его слова The American Conservative. По мнению Макгрегора, вмешательство США в конфликт не принесет Киеву победы.

Полковник США указал на низкий профессиональный уровень американского высшего военного руководства. Он призвал президента США Джо Байдена принять «единственно верное решение» — помочь в установлении мира, а не в эскалации конфликта.

РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Страны Запада активно помогают Киеву финансированием и поставками вооружения, однако воздерживаются от прямого участия в боевых действиях.

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Вооруженные силы Украины находятся в критическом состоянии, о чем свидетельствует заявление экс-директора Центра разведывательного управления США Дэвида Петреуса о возможном участии Запада в конфликте. В этом уверен американский полковник Дуглас Макгрегор. «Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил», — приводит его слова The American Conservative. По мнению Макгрегора, вмешательство США в конфликт не принесет Киеву победы. Полковник США указал на низкий профессиональный уровень американского высшего военного руководства. Он призвал президента США Джо Байдена принять «единственно верное решение» — помочь в установлении мира, а не в эскалации конфликта. РФ проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Страны Запада активно помогают Киеву финансированием и поставками вооружения, однако воздерживаются от прямого участия в боевых действиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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