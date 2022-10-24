Биоматериалы курганских «косуль-зомби» отправили на новое исследование

25 октября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

В Курганской области десятки косуль погибли от неустановленной болезни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области продолжается работа по установлению причин болезни и падежа косуль, которых за неадекватное поведение в СМИ и соцсетях прозвали «косулями-зомби». У животных отобраны биоматериалы для дополнительных исследований в Федеральном центре охраны здоровья животных, сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «24 октября совместно со специалистами Управления Россельхознадзора и управления ветеринарии был осуществлен выезд в Уксянское охотхозяйство Далматовского района. Снова были отобраны образцы биоматериала от больных животных, которые в кратчайшие сроки будут доставлены в лабораторию ФГБУ „ВНИИЗЖ“ (г. Владимир)», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты отмечают, что причины болезни косуль будут достоверно известны только после проведенного дополнительно эпизоотологического исследования и тщательной лабораторной диагностики. Это сложная и кропотливая работа. Ранее лабораторные исследования проводились в Курганской областной ветеринарной лаборатории, но специалисты не смогли выявить причину падежа животных. URA.RU писало, что в Курганской области зафиксирован падеж косуль. Известно о 33 погибших и 11 животных с признаками неустановленного заболевания. У больных косуль течет пена изо рта, есть кровоподтеки на глазах и теле, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. 23 октября в Курганскую область прибыл представитель Федерального центра охраны здоровья животных. Были взяты пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами. По предварительной информации, возбудителей заразных болезней у павших животных не выявлено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области продолжается работа по установлению причин болезни и падежа косуль, которых за неадекватное поведение в СМИ и соцсетях прозвали «косулями-зомби». У животных отобраны биоматериалы для дополнительных исследований в Федеральном центре охраны здоровья животных, сообщили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «24 октября совместно со специалистами Управления Россельхознадзора и управления ветеринарии был осуществлен выезд в Уксянское охотхозяйство Далматовского района. Снова были отобраны образцы биоматериала от больных животных, которые в кратчайшие сроки будут доставлены в лабораторию ФГБУ „ВНИИЗЖ“ (г. Владимир)», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты отмечают, что причины болезни косуль будут достоверно известны только после проведенного дополнительно эпизоотологического исследования и тщательной лабораторной диагностики. Это сложная и кропотливая работа. Ранее лабораторные исследования проводились в Курганской областной ветеринарной лаборатории, но специалисты не смогли выявить причину падежа животных. URA.RU писало, что в Курганской области зафиксирован падеж косуль. Известно о 33 погибших и 11 животных с признаками неустановленного заболевания. У больных косуль течет пена изо рта, есть кровоподтеки на глазах и теле, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. 23 октября в Курганскую область прибыл представитель Федерального центра охраны здоровья животных. Были взяты пробы земли и растений, чтобы исключить или подтвердить возможный факт отравления животных химикатами и радиоактивными элементами. По предварительной информации, возбудителей заразных болезней у павших животных не выявлено.