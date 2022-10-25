Курганский военный завод задолжал миллионы профсоюзу своего коллектива

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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Профсоюз Курганмашзавода подал иск о задолженности к военному предприятию Фото:

В арбитражный суд поступило заявление профсоюзной организации «Курганмашзавод» о взыскании 2,5-миллионной задолженности с ПАО «Курганский машиностроительный завод». Информация опубликована на сайте Курганского арбитражного суда.

«Первичная профсоюзная организация „Курганмашзавод“ <…> обратилась с исковым заявлением к публичному акционерному обществу „Курганский машиностроительный завод“ <…> о взыскании задолженности», — говорится в материалах дела. Размер долга составляет 2 520 000 руб.

Также сотрудники профсоюза просят возместить расходы на госпошлину в размере 35,6 тыс. руб. Иск поступил в арбитражный суд 3 октября. «Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 09.11.2022 года», — было вынесено решение после рассмотрения поступившего заявления.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Курганского машиностроительного завода предложили сдать зарплату за один рабочий день в пользу участников военной спецоперации. Инициативу вынесли на обсуждение в курганских соцсетях.

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В арбитражный суд поступило заявление профсоюзной организации «Курганмашзавод» о взыскании 2,5-миллионной задолженности с ПАО «Курганский машиностроительный завод». Информация опубликована на сайте Курганского арбитражного суда. «Первичная профсоюзная организация „Курганмашзавод“ <…> обратилась с исковым заявлением к публичному акционерному обществу „Курганский машиностроительный завод“ <…> о взыскании задолженности», — говорится в материалах дела. Размер долга составляет 2 520 000 руб. Также сотрудники профсоюза просят возместить расходы на госпошлину в размере 35,6 тыс. руб. Иск поступил в арбитражный суд 3 октября. «Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 09.11.2022 года», — было вынесено решение после рассмотрения поступившего заявления. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Курганского машиностроительного завода предложили сдать зарплату за один рабочий день в пользу участников военной спецоперации. Инициативу вынесли на обсуждение в курганских соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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