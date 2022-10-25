Курганский военный завод задолжал миллионы профсоюзу своего коллектива

Профсоюз Курганмашзавода подал иск о задолженности к военному предприятию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В арбитражный суд поступило заявление профсоюзной организации «Курганмашзавод» о взыскании 2,5-миллионной задолженности с ПАО «Курганский машиностроительный завод». Информация опубликована на сайте Курганского арбитражного суда.

«Первичная профсоюзная организация „Курганмашзавод“ <…> обратилась с исковым заявлением к публичному акционерному обществу „Курганский машиностроительный завод“ <…> о взыскании задолженности», — говорится в материалах дела. Размер долга составляет 2 520 000 руб.

Также сотрудники профсоюза просят возместить расходы на госпошлину в размере 35,6 тыс. руб. Иск поступил в арбитражный суд 3 октября. «Назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 09.11.2022 года», — было вынесено решение после рассмотрения поступившего заявления.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники Курганского машиностроительного завода предложили сдать зарплату за один рабочий день в пользу участников военной спецоперации. Инициативу вынесли на обсуждение в курганских соцсетях.