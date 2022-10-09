Сотрудники курганского оборонного завода отдадут часть зарплат для бойцов на Донбассе

Работники «Курганмашзавода» предлагают отдать часть своих зарплат бойцам на Донбассе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) решили пожертвовать часть своих зарплат, чтобы помочь бойцам, участвующим в спецоперации на Донбассе. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята! Такое предложение, давайте отработаем одну смену в субботу, деньги с нее направим в фонд для наших ребят на Донбассе. Предлагаю смену 15 октября», — говорится в сообщении. «Я согласен отработать 12-часовую смену за парней, главное, чтобы деньги до них дошли», — пишет пользователь Павел М.

Другие пользователи также высказали поддержку и готовы пожертвовать деньги. «Я лично готов отдать эту субботу в этот фонд, я за Россию!» — пишет Антон Б. «Я только за! Из-за одного дня мы не обеднеем и не разбогатеем, а ребятам будет помощь», — написал Илья К. «Я тоже за. Мне не жалко», — добавила Марина О.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод выплатил мобилизованным сотрудникам по 50 тысяч рублей. Также сообщалось, что одно из предприятий Шадринска Курганской области окажет помощь мобилизованным в прохождении медобследования.

О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны РФ, планируют мобилизовать около 300 тысяч россиян из запаса.