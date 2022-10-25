Суд отказался смягчать наказание экс-баскетболистке УГМК Грайнер, пойманной с наркотиками

Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Баскетболистку УГМК посадили за контрабанду наркотиков

Московский областной суд не стал смягчать наказание экс-баскетболистке УГМК (Екатеринбург) Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам колонии за контрабанду гашишного масла в Россию. Об этом сообщили журналисты из зала суда.

«Приговор изменен в части срока нахождения в СИЗО как день за полтора, в остальном приговор оставлен без изменения», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда. Сама спортсменка не соглашалась с приговором и пыталась его обжаловать. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков и незаконном хранении запрещенных веществ.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево, через который она пыталась пронести картриджи с запрещенным в России гашишным маслом. В августе спортсменке вынесли приговор несмотря на просьбы об освобождении. Ей назначили девять лет колонии, хотя прокуратура просила о более жестоком наказании.