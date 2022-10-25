В Сургуте ищут на работу элитных проституток с зарплатой в 2 миллиона рублей

26 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В Сургут зазывают проституток со всей России Фото: Алексей Колчин © URA.RU В Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц, говорится в объявлении в одном из telegram-каналов «Столица нефти и газа — Сургут! Ждем девушек разного типажа от 18 лет», — сообщается в объявлении. Там же указан номер телефона, по которому можно выяснить подробности. Как выяснил корреспондент URA.RU, связавшись с работодателем, будущую работницу секс-индустрии поселят в комфортабельное жилье в центре города. Передвигаться девушки будут только на такси. «В аэропорту вы вызываете такси за счет компании, вас привозят в квартиру, которую снимают для 1-3 девушек. Все деньги за дополнительные услуги и чаевые только ваши», — уточняет рекрутер в личном разговоре. За общение с клиентами девушкам обещают платить от трех до 4,5 тысяч рублей. Но в агентстве существует большой прайс дополнительных услуг, ценник на который значительно выше. По словам рекрутера, за восьмичасовой рабочий день с графиком «пять через два» заработок в месяц якобы может составить свыше двух млн рублей. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что подобные объявления могут быть расценены как вовлечение в проституцию и являются нарушением российского законодательства. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». За последний месяц в этом городе была 71 тысяча запросов.

В Сургуте (ХМАО) приглашают на работу элитных проституток. Платить обещают более двух млн рублей в месяц, говорится в объявлении в одном из telegram-каналов «Столица нефти и газа — Сургут! Ждем девушек разного типажа от 18 лет», — сообщается в объявлении. Там же указан номер телефона, по которому можно выяснить подробности. Как выяснил корреспондент URA.RU, связавшись с работодателем, будущую работницу секс-индустрии поселят в комфортабельное жилье в центре города. Передвигаться девушки будут только на такси. «В аэропорту вы вызываете такси за счет компании, вас привозят в квартиру, которую снимают для 1-3 девушек. Все деньги за дополнительные услуги и чаевые только ваши», — уточняет рекрутер в личном разговоре. За общение с клиентами девушкам обещают платить от трех до 4,5 тысяч рублей. Но в агентстве существует большой прайс дополнительных услуг, ценник на который значительно выше. По словам рекрутера, за восьмичасовой рабочий день с графиком «пять через два» заработок в месяц якобы может составить свыше двух млн рублей. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что подобные объявления могут быть расценены как вовлечение в проституцию и являются нарушением российского законодательства. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте (ХМАО) зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». За последний месяц в этом городе была 71 тысяча запросов.