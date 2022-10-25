Курганский стендап-комик приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Стендап-комик из Кургана Екатерина Жильцова приняла участие в шоу телеведущей Ксении Бородиной «Перезагрузка» на канале ТНТ. Девушке сделали пластику ушей и подобрали новый гардероб. Выпуск №527 с участием Жильцовой опубликован на YouTube.

«Сегодня у нас в гостях необычная героиня. Это комик, пожалуй, самый грустный комик, которого я когда-либо видела в этой жизни», — говорит ведущая шоу Ксения Бородина. «Меня зовут Екатерина Жильцова, мне 32 года, я из города Кургана и у меня двое детей <…> Развод с мужем завершился недавно, хочется, чтобы эта страница [жизни] уже перевернулась», — рассказывает участница проекта. В качестве своей цели для участия в проекте Жильцова отметила, что хочет обрести уверенность в себе.

Девушка долгое время стеснялась больших ушей, из-за чего прикрывала их волосами. В рамках проекта девушке провели пластическую операцию по коррекции ушных раковин. В том числе участнице провели контурную пластику носослезной борозды и носогубных складок, поставили брекеты, подобрали стильный гардероб и проработали психологические проблемы со специалистом.

Ранее URA.RU писало, что танцевальный дуэт девушек из Кургана выступил в шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Участницы проекта занимаются в школе современного танца Zaural Dance Family, а школьное образование получают в гимназии №47.