Курганский дуэт выступил на шоу телеканала ТНТ

Дуэт танцоров из Кургана принял участие в шоу канала ТНТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Танцевальный дуэт из Кургана принял участие в шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одной из участниц проекта.

«В эту субботу в эфире „Новые танцы“ на ТНТ мы увидим наших курганских девчонок Сидорову Александру и Верещагину Веронику», — сообщила Наталья Сидорова. Девочки из городской гимназии №47 выступили в танцевальном проекте в качестве дуэта с названием Duo Nuts.

В Кургане подростки занимаются в школе современного танца Zaural Dance Family. По условиям контракта с телеканалом, они не имели права раскрывать подробности о своем участии в проекте до анонса эфира с их участием в шоу. По словам родителей девочек, шоу с участием курганских танцоров выйдет в эфир в субботу, 8 октября. Последить за выступлением курганских артистов можно в 21:00 (мст).

Ранее URA.RU сообщало, что группа курганцев станцевала у челябинского ДКЖ под трек местного миллионера. Хореограф Яков Копанев опубликовал видео с танцем в социальных сетях.

Курганский дуэт танцоров Dou Nuts на шоу «Новые танцы» на ТНТ фото: ТНТ

Курганские танцоры Вероника Верещагина (слева) и Александра Сидорова во время выступления на ТНТ фото: ТНТ