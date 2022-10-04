Танцевальный дуэт из Кургана принял участие в шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одной из участниц проекта.
«В эту субботу в эфире „Новые танцы“ на ТНТ мы увидим наших курганских девчонок Сидорову Александру и Верещагину Веронику», — сообщила Наталья Сидорова. Девочки из городской гимназии №47 выступили в танцевальном проекте в качестве дуэта с названием Duo Nuts.
В Кургане подростки занимаются в школе современного танца Zaural Dance Family. По условиям контракта с телеканалом, они не имели права раскрывать подробности о своем участии в проекте до анонса эфира с их участием в шоу. По словам родителей девочек, шоу с участием курганских танцоров выйдет в эфир в субботу, 8 октября. Последить за выступлением курганских артистов можно в 21:00 (мст).
Танцевальный дуэт из Кургана принял участие в шоу «Новые танцы» на телеканале ТНТ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одной из участниц проекта. «В эту субботу в эфире „Новые танцы“ на ТНТ мы увидим наших курганских девчонок Сидорову Александру и Верещагину Веронику», — сообщила Наталья Сидорова. Девочки из городской гимназии №47 выступили в танцевальном проекте в качестве дуэта с названием Duo Nuts. В Кургане подростки занимаются в школе современного танца Zaural Dance Family. По условиям контракта с телеканалом, они не имели права раскрывать подробности о своем участии в проекте до анонса эфира с их участием в шоу. По словам родителей девочек, шоу с участием курганских танцоров выйдет в эфир в субботу, 8 октября. Последить за выступлением курганских артистов можно в 21:00 (мст). Ранее URA.RU сообщало, что группа курганцев станцевала у челябинского ДКЖ под трек местного миллионера. Хореограф Яков Копанев опубликовал видео с танцем в социальных сетях.