В истории с гибелью осужденного пермской ИК на пилораме появились новые детали

25 октября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Александр Брагин погиб год назад на территории промзоны исправительной колонии №10 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовное дело, связанное с гибелью осужденного Александра Брагина на пилораме ИК-10 (Чусовской округ, Пермский край), передано в региональное следственное управление СКР. Об этом URA.RU рассказала мать погибшего Галина Опутина. «Уголовное дело передано из чусовского следственного отдела в отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК. Также в конце августа была проведена эксгумация, сейчас, как мне пояснил следователь, продолжается экспертиза тела», — отметила Опутина. Она также добавила, что проводится экспертиза инструмента, установленного на пилораме колонии, которым, как предполагается, был обезглавлен осужденный Брагин. URA.RU писало, что тело осужденного с отрезанной головой было обнаружено год назад на территории промзоны ИК-10. По словам Опутиной, следователи в Чусовом не нашли признаков насильственной смерти, и отказались возбуждать уголовное дело. Женщина обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, который поручил разобраться в причинах случившегося и доложить ему о результатах расследования. Вскоре после этого стало известно о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч 2 ст 293 УК РФ).

Уголовное дело, связанное с гибелью осужденного Александра Брагина на пилораме ИК-10 (Чусовской округ, Пермский край), передано в региональное следственное управление СКР. Об этом URA.RU рассказала мать погибшего Галина Опутина. «Уголовное дело передано из чусовского следственного отдела в отдел по расследованию особо важных дел краевого СУ СК. Также в конце августа была проведена эксгумация, сейчас, как мне пояснил следователь, продолжается экспертиза тела», — отметила Опутина. Она также добавила, что проводится экспертиза инструмента, установленного на пилораме колонии, которым, как предполагается, был обезглавлен осужденный Брагин. URA.RU писало, что тело осужденного с отрезанной головой было обнаружено год назад на территории промзоны ИК-10. По словам Опутиной, следователи в Чусовом не нашли признаков насильственной смерти, и отказались возбуждать уголовное дело. Женщина обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину, который поручил разобраться в причинах случившегося и доложить ему о результатах расследования. Вскоре после этого стало известно о том, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч 2 ст 293 УК РФ).