В Пермском крае после реакции Бастрыкина расследуют скандал в ИК

11 августа 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Следователи возбудили дело по статье о халатности после реакции Александра Бастрыкина на произошедшее в ИК-10 Фото: Александр Ельчищев © URA.RU В Пермском крае возбуждено уголовное дело после реакции главы СК Александра Бастрыкина на историю, произошедшую в колонии №10, где осужденному отрубило голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. В управлении уточнили, что расследованием дела занимается следственный отдел по г. Чусовой краевого следственного управления СКР. «Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами исправительного учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю своих обязанностей по надзору за осужденными, повлекшими гибель одного из осужденных», — пояснили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч 2 ст 293 УК РФ («Халатность»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В октябре 2021 года Александр Брагин, отбывавший наказание в ИК-10, был обнаружен на территории промзоны с отрубленной головой. Мать осужденного, Галина Опутина, рассказала URA.RU, что следователи отказали ей в возбуждении уголовного дела после смерти сына. После этого она была вынуждена обратиться в приемную Бастрыкина, который дал указание пермским коллегам разобраться в произошедшем и доложить ему о принятом процессуальном решении в кратчайшие сроки.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело после реакции главы СК Александра Бастрыкина на историю, произошедшую в колонии №10, где осужденному отрубило голову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. В управлении уточнили, что расследованием дела занимается следственный отдел по г. Чусовой краевого следственного управления СКР. «Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами исправительного учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю своих обязанностей по надзору за осужденными, повлекшими гибель одного из осужденных», — пояснили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч 2 ст 293 УК РФ («Халатность»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В октябре 2021 года Александр Брагин, отбывавший наказание в ИК-10, был обнаружен на территории промзоны с отрубленной головой. Мать осужденного, Галина Опутина, рассказала URA.RU, что следователи отказали ей в возбуждении уголовного дела после смерти сына. После этого она была вынуждена обратиться в приемную Бастрыкина, который дал указание пермским коллегам разобраться в произошедшем и доложить ему о принятом процессуальном решении в кратчайшие сроки.