Путин попросил власти реалистично оценивать ситуацию по СВО

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Путин заявил, что координационный совет нужен для более эффективного решения задач по СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Путин призвал координационный совет РФ по нуждам СВО реалистично оценивать ситуацию в рамках спецоперации и в положение дел в целом. Об этом он попросил в рамках заседания совета.

«[Нам нужна] предельно реалистичная оценка ситуации в положении дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы по всем направлениям», — заявил Путин.

Он отметил, что совет создан именно в целях решения задач быстро и эффективно. Президент также напомнил, что совет должен был представить на заседании целевые задания, однако не успел. Путин ждет, что получит их позже.

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Путин призвал координационный совет РФ по нуждам СВО реалистично оценивать ситуацию в рамках спецоперации и в положение дел в целом. Об этом он попросил в рамках заседания совета. «[Нам нужна] предельно реалистичная оценка ситуации в положении дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы по всем направлениям», — заявил Путин. Он отметил, что совет создан именно в целях решения задач быстро и эффективно. Президент также напомнил, что совет должен был представить на заседании целевые задания, однако не успел. Путин ждет, что получит их позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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