Путин попросил власти реалистично оценивать ситуацию по СВО

25 октября 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что координационный совет нужен для более эффективного решения задач по СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Путин призвал координационный совет РФ по нуждам СВО реалистично оценивать ситуацию в рамках спецоперации и в положение дел в целом. Об этом он попросил в рамках заседания совета. «[Нам нужна] предельно реалистичная оценка ситуации в положении дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы по всем направлениям», — заявил Путин. Он отметил, что совет создан именно в целях решения задач быстро и эффективно. Президент также напомнил, что совет должен был представить на заседании целевые задания, однако не успел. Путин ждет, что получит их позже.

Путин призвал координационный совет РФ по нуждам СВО реалистично оценивать ситуацию в рамках спецоперации и в положение дел в целом. Об этом он попросил в рамках заседания совета. «[Нам нужна] предельно реалистичная оценка ситуации в положении дел в целом. Это касается не только непосредственно специальной военной операции, это касается всей нашей работы по всем направлениям», — заявил Путин. Он отметил, что совет создан именно в целях решения задач быстро и эффективно. Президент также напомнил, что совет должен был представить на заседании целевые задания, однако не успел. Путин ждет, что получит их позже.