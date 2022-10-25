Пермяков просят не выкладывать в соцсети фото мобилизованных

Министерство безопасности попросило пермяков не выкладывать фото мобилизованных в соцсети

Пермяков просят либо не выкладывать лица, либо их ретушировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованных пермяков, участников спецоперации и их семьи попросили не выкладывать в общий доступ фотографии с лицами людей, призванных в армию, — это используют западные и украинские спецслужбы. Об этом предупредило министерство безопасности Пермского края в своем telegram-канале.

«По данным наших экспертов, программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — сообщили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя и родных, в министерстве предлагают ретушировать лица или вообще не выкладывать фото в соцсети с открытыми лицами — без балаклав. Иначе жены, родители и другие родственники участников спецоперации могут подвергнуться атакам со стороны центров информационно-психологических операций (подразделение ВСУ).

Пермякам также порекомендовали внимательно относиться к чатам и сообществам, где обсуждается информация о мобилизации, доверять только официальным источникам, созданными проверенными общественными движениями. А именно: «Объясняем.РФ», «Мывместе.РФ», «Пермский край. Помощь здесь» и ОНФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае открыли единый счет для переводов мобилизованным. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае недавно заявлял губернатор Дмитрий Махонин.