Пермяков просят не выкладывать в соцсети фото мобилизованных

Министерство безопасности попросило пермяков не выкладывать фото мобилизованных в соцсети
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Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Пермяков просят либо не выкладывать лица, либо их ретушировать Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованных пермяков, участников спецоперации и их семьи попросили не выкладывать в общий доступ фотографии с лицами людей, призванных в армию, — это используют западные и украинские спецслужбы. Об этом предупредило министерство безопасности Пермского края в своем telegram-канале.

«По данным наших экспертов, программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — сообщили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя и родных, в министерстве предлагают ретушировать лица или вообще не выкладывать фото в соцсети с открытыми лицами — без балаклав. Иначе жены, родители и другие родственники участников спецоперации могут подвергнуться атакам со стороны центров информационно-психологических операций (подразделение ВСУ).

Пермякам также порекомендовали внимательно относиться к чатам и сообществам, где обсуждается информация о мобилизации, доверять только официальным источникам, созданными проверенными общественными движениями. А именно: «Объясняем.РФ», «Мывместе.РФ», «Пермский край. Помощь здесь» и ОНФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае открыли единый счет для переводов мобилизованным. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае недавно заявлял губернатор Дмитрий Махонин.

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Мобилизованных пермяков, участников спецоперации и их семьи попросили не выкладывать в общий доступ фотографии с лицами людей, призванных в армию, — это используют западные и украинские спецслужбы. Об этом предупредило министерство безопасности Пермского края в своем telegram-канале. «По данным наших экспертов, программы распознавания лиц позволяют найти аккаунты мобилизованных и их близких в соцсетях. В результате сами призванные и их родственники могут стать жертвами запугивания и шантажа. Десятки таких случаев уже стали предметом разбирательств во многих регионах России», — сообщили в ведомстве. Чтобы обезопасить себя и родных, в министерстве предлагают ретушировать лица или вообще не выкладывать фото в соцсети с открытыми лицами — без балаклав. Иначе жены, родители и другие родственники участников спецоперации могут подвергнуться атакам со стороны центров информационно-психологических операций (подразделение ВСУ). Пермякам также порекомендовали внимательно относиться к чатам и сообществам, где обсуждается информация о мобилизации, доверять только официальным источникам, созданными проверенными общественными движениями. А именно: «Объясняем.РФ», «Мывместе.РФ», «Пермский край. Помощь здесь» и ОНФ. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае открыли единый счет для переводов мобилизованным. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. В планах у Минобороны было призвать 300 тысяч человек. О завершении мобилизационных мероприятий в Пермском крае недавно заявлял губернатор Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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