В Госдуме предлагают освободить от мобилизации россиян, не проходивших военную службу

Михаил Матвеев предлагает не мобилизовать ограниченно годных к службе
новость из сюжетаМобилизация в России
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается не призывать в рамках частичной мобилизации «граждан, не проходивших военную службу». Документ опубликован в думской электронной базе. С соответствующим предложением выступил депутат КПРФ Михаил Матвеев.
«В проекте федерального закона предлагается освободить граждан, не проходивших военную службу, от призыва на военную службу в режиме частичной мобилизации», — говорится в документе. Также в нем указано, что законодательство РФ и указания президента Владимира Путина также не допускают призыва в рамках частичной мобилизации граждан, признанных ограниченно годными. Другим законопроектом, внесенным в ГД Матвеевым, предлагается освобождение от призыва на фронт кандидатов и докторов наук.
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