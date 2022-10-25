В Госдуме предлагают освободить от мобилизации россиян, не проходивших военную службу

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, солдаты, военнные, мобилизация, мобилизованные
Михаил Матвеев предлагает не мобилизовать ограниченно годных к службе Фото:
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Мобилизация в России

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается не призывать в рамках частичной мобилизации «граждан, не проходивших военную службу». Документ опубликован в думской электронной базе. С соответствующим предложением выступил депутат КПРФ Михаил Матвеев.

«В проекте федерального закона предлагается освободить граждан, не проходивших военную службу, от призыва на военную службу в режиме частичной мобилизации», — говорится в документе. Также в нем указано, что законодательство РФ и указания президента Владимира Путина также не допускают призыва в рамках частичной мобилизации граждан, признанных ограниченно годными. Другим законопроектом, внесенным в ГД Матвеевым, предлагается освобождение от призыва на фронт кандидатов и докторов наук.

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В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается не призывать в рамках частичной мобилизации «граждан, не проходивших военную службу». Документ опубликован в думской электронной базе. С соответствующим предложением выступил депутат КПРФ Михаил Матвеев. «В проекте федерального закона предлагается освободить граждан, не проходивших военную службу, от призыва на военную службу в режиме частичной мобилизации», — говорится в документе. Также в нем указано, что законодательство РФ и указания президента Владимира Путина также не допускают призыва в рамках частичной мобилизации граждан, признанных ограниченно годными. Другим законопроектом, внесенным в ГД Матвеевым, предлагается освобождение от призыва на фронт кандидатов и докторов наук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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