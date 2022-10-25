«Известия»: магазины Zara, Bershka и Pull&Bear откроются в России до конца 2022 года

26 октября 2022 в 04:23 Размер текста - 17 +

Zara, Bershka, Pull&Bear и другие магазины возобновят торговлю в РФ в декабре 2022 года, заявил Булат Шакиров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Магазины холдинга Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) возобновят работу в России в декабре 2022 года. Такое мнение выразил глава Союза торговых сетей (объединяет крупнейшие объекты в РФ) Булат Шакиров. Холдинг Inditex надеется быстро закрыть сделку с новым партнером в России и запустить торговлю в самый предновогодний сезон, который считается самым прибыльным, заявил Булат Шакиров «Известиям». Он уточнил, что магазины компании откроются под новыми названиями, например один из брендов назовут «Новая мода». Глав ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что ряд брендов Inditex с более высоким среднем чеком не будет возобновлять работу в России. Отмечается, что речь идет о магазинах Massimo Dutti и Oysho. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции, из-за чего часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Ранее сообщалось, что Inditex нашла способ возобновить работу в России. Также сообщалось, что бренд Zara получит новое название в РФ.

Магазины холдинга Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) возобновят работу в России в декабре 2022 года. Такое мнение выразил глава Союза торговых сетей (объединяет крупнейшие объекты в РФ) Булат Шакиров. Холдинг Inditex надеется быстро закрыть сделку с новым партнером в России и запустить торговлю в самый предновогодний сезон, который считается самым прибыльным, заявил Булат Шакиров «Известиям». Он уточнил, что магазины компании откроются под новыми названиями, например один из брендов назовут «Новая мода». Глав ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько сообщила, что ряд брендов Inditex с более высоким среднем чеком не будет возобновлять работу в России. Отмечается, что речь идет о магазинах Massimo Dutti и Oysho. Россия начала вынужденную спецоперацию на Украине для защиты мирного населения Донбасса от геноцида со стороны властей Киева. Из-за этого на Россию были наложены жесткие санкции, из-за чего часть зарубежных компаний ушла с российского рынка. Ранее сообщалось, что Inditex нашла способ возобновить работу в России. Также сообщалось, что бренд Zara получит новое название в РФ.