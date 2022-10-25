25 октября 2022

New Yorker: признание Крыма Западом могло предотвратить начало спецоперации

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Россия бы не начала спецоперацию при отсутствии угрозы Крыму, заявил Дэн Колдуэлл Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия могла бы не начать спецоперацию на Украине, если бы страны Запада признали Крым российской территорией. Такое мнение выразил ветеран войны в Ираке, обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл.

«Есть что-то в убеждении, что без Крыма Россию невозможно защитить. Если бы Россия могла получить право собственности на Крым, возможно, был бы способ заставить ее прекратить боевые действия. Без этого, по словам [президента РФ Владимира] Путина, стране грозит угроза ее выживанию», — заявил Дэн Колдуэлл в своем материале.

Он также подчеркнул, что от Запада действительно исходит угроза России. «Сложно представить, что Россия остановится, когда она убеждена в возможности появления базы НАТО на территории, которую она считает своей», — заключил Колдуэлл.

Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. Издание The American Conservative сообщало, что США заставят Украину отказаться от Крыма и других регионов, чтобы избежать конфликта с РФ.

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Россия могла бы не начать спецоперацию на Украине, если бы страны Запада признали Крым российской территорией. Такое мнение выразил ветеран войны в Ираке, обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл. «Есть что-то в убеждении, что без Крыма Россию невозможно защитить. Если бы Россия могла получить право собственности на Крым, возможно, был бы способ заставить ее прекратить боевые действия. Без этого, по словам [президента РФ Владимира] Путина, стране грозит угроза ее выживанию», — заявил Дэн Колдуэлл в своем материале. Он также подчеркнул, что от Запада действительно исходит угроза России. «Сложно представить, что Россия остановится, когда она убеждена в возможности появления базы НАТО на территории, которую она считает своей», — заключил Колдуэлл. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. Издание The American Conservative сообщало, что США заставят Украину отказаться от Крыма и других регионов, чтобы избежать конфликта с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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