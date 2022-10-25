New Yorker: признание Крыма Западом могло предотвратить начало спецоперации

26 октября 2022 в 06:55 Размер текста - 17 +

Россия бы не начала спецоперацию при отсутствии угрозы Крыму, заявил Дэн Колдуэлл Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия могла бы не начать спецоперацию на Украине, если бы страны Запада признали Крым российской территорией. Такое мнение выразил ветеран войны в Ираке, обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл. «Есть что-то в убеждении, что без Крыма Россию невозможно защитить. Если бы Россия могла получить право собственности на Крым, возможно, был бы способ заставить ее прекратить боевые действия. Без этого, по словам [президента РФ Владимира] Путина, стране грозит угроза ее выживанию», — заявил Дэн Колдуэлл в своем материале. Он также подчеркнул, что от Запада действительно исходит угроза России. «Сложно представить, что Россия остановится, когда она убеждена в возможности появления базы НАТО на территории, которую она считает своей», — заключил Колдуэлл. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. Издание The American Conservative сообщало, что США заставят Украину отказаться от Крыма и других регионов, чтобы избежать конфликта с РФ.

Россия могла бы не начать спецоперацию на Украине, если бы страны Запада признали Крым российской территорией. Такое мнение выразил ветеран войны в Ираке, обозреватель американского журнала New Yorker Дэн Колдуэлл. «Есть что-то в убеждении, что без Крыма Россию невозможно защитить. Если бы Россия могла получить право собственности на Крым, возможно, был бы способ заставить ее прекратить боевые действия. Без этого, по словам [президента РФ Владимира] Путина, стране грозит угроза ее выживанию», — заявил Дэн Колдуэлл в своем материале. Он также подчеркнул, что от Запада действительно исходит угроза России. «Сложно представить, что Россия остановится, когда она убеждена в возможности появления базы НАТО на территории, которую она считает своей», — заключил Колдуэлл. Россия проводит спецоперацию РФ на Украине с 24 февраля. Ее основная задача, как заявлял президент РФ Владимир Путин, — защита мирных граждан Донбасса от геноцида киевской власти. Издание The American Conservative сообщало, что США заставят Украину отказаться от Крыма и других регионов, чтобы избежать конфликта с РФ.