По мнению редактора TAC, жизненный интерес США — предотвращение конфликта с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жизненный интерес США — предотвращение конфликта с Россией. Отказ Киева от российских территорий — один из возможных выходов из конфликта, на который могут повлиять США. Об этом сообщает издание The American Conservative.

«Короче говоря, наш жизненный интерес — предотвращение конфликта США с Россией, обладающей ядерным оружием, — может вскоре вступить в противоречие со стратегическими военными целями Украины, то есть с полным возвращением Крыма и Донбасса», — пишет редактор-основатель издания Патрик Дж. Бьюкенен. По его мнению, США следует найти такой выход из ситуации, который положит конец кровопролитию, вернет большую часть Украины Киеву, но, который при этом, не будет «рассматриваться как историческое унижение для России».

Бьюкенен также задался вопросом о том, насколько далеко США готовы зайти для того, чтобы помочь Украине. Он добавил, что стремление Киева вернуть свои территории все ближе подталкивает Россию к применению тактического ядерного оружия, что, в свою очередь, может повлечь начало войны с США.