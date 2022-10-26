Володин: Украина потеряла способность существовать как государство

26 октября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Украина стала колонией НАТО, считает Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Украина <…> стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал Володин в своем telegram-канале, характеризуя сегодняшнее положение на Украине. Он подчеркнул также, что экономика Украинs потерпела крах: режим президента страны Владимира Зеленского не может самостоятельно выполнять соцобязательства перед гражданами, выплачивать им зарплаты и пенсии. «Финансовая система страны разрушена», — пишет Володин, напоминая, что Украине нужно возвращать более 100 млрд долларов долгов. И это не окончательная сумма, так как «проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются».

Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Украина <…> стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал Володин в своем telegram-канале, характеризуя сегодняшнее положение на Украине. Он подчеркнул также, что экономика Украинs потерпела крах: режим президента страны Владимира Зеленского не может самостоятельно выполнять соцобязательства перед гражданами, выплачивать им зарплаты и пенсии. «Финансовая система страны разрушена», — пишет Володин, напоминая, что Украине нужно возвращать более 100 млрд долларов долгов. И это не окончательная сумма, так как «проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются».