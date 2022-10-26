Володин: Украина потеряла способность существовать как государство

Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
«Украина <…> стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал Володин в своем telegram-канале, характеризуя сегодняшнее положение на Украине.
Он подчеркнул также, что экономика Украинs потерпела крах: режим президента страны Владимира Зеленского не может самостоятельно выполнять соцобязательства перед гражданами, выплачивать им зарплаты и пенсии. «Финансовая система страны разрушена», — пишет Володин, напоминая, что Украине нужно возвращать более 100 млрд долларов долгов. И это не окончательная сумма, так как «проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются».
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Украина полностью потеряла самостоятельность и способность существовать как государство. Об этом заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин. «Украина <…> стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — написал Володин в своем telegram-канале, характеризуя сегодняшнее положение на Украине. Он подчеркнул также, что экономика Украинs потерпела крах: режим президента страны Владимира Зеленского не может самостоятельно выполнять соцобязательства перед гражданами, выплачивать им зарплаты и пенсии. «Финансовая система страны разрушена», — пишет Володин, напоминая, что Украине нужно возвращать более 100 млрд долларов долгов. И это не окончательная сумма, так как «проценты по кредитам с каждым днем увеличиваются».