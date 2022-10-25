25 октября 2022

Военком Копейска раздал мобилизованным сладости и консервы. Фото, видео

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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Сладости вошли в небольшой набор, собранный волонтерами Фото:
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Мобилизация в России

В Копейске (Челябинская область) 26 октября проводили мобилизованных жителей на фронт. Перед отправкой военком приказал бойцам выйти из строя и получить набор помощи, в которую вошли сладости, консервы и расширенная аптечка.

«Проводили утром из Копейска еще 40 бойцов. На каждого бойца мы собрали небольшой набор гуманитарной помощи, несмотря на то, что многие ребята хорошо укомплектованы. В составе набора вошла наша расширенная аптечка, наборы носков, мыло, крем очищающий, сладости, консервы», — написали в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте».

Волонтеры отмечают, что в этой отправке почти все ребята пошли добровольцами. На видео, выложенном в группе, военком Копейска просит мобилизованных выйти из строя для вручения дополнительной помощи.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. 14 октября Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября. В Челябинской области план выполнен на 85%.

Перед отправкой бойцам желают с честью выполнить воинский долг и вернуться в полном составе
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В Копейске (Челябинская область) 26 октября проводили мобилизованных жителей на фронт. Перед отправкой военком приказал бойцам выйти из строя и получить набор помощи, в которую вошли сладости, консервы и расширенная аптечка. «Проводили утром из Копейска еще 40 бойцов. На каждого бойца мы собрали небольшой набор гуманитарной помощи, несмотря на то, что многие ребята хорошо укомплектованы. В составе набора вошла наша расширенная аптечка, наборы носков, мыло, крем очищающий, сладости, консервы», — написали в группе «Помощь Военным на СВО „Вместе“ Копейск» во «ВКонтакте». Волонтеры отмечают, что в этой отправке почти все ребята пошли добровольцами. На видео, выложенном в группе, военком Копейска просит мобилизованных выйти из строя для вручения дополнительной помощи. Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. 14 октября Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября. В Челябинской области план выполнен на 85%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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