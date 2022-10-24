Челябинская область на 85% выполнила план по мобилизации

Челябинская область на 85% выполнила план по частичной мобилиазции. Об это 24 октября во время брифинга сообщил военком области Андрей Максуров.
«Где-то на 85%, примерно, область выполнила задание по мобилизации. Поэтому я практически уверен, что мы успеем вовремя», — сообщил в ходе брифинга Максуров.
Максуров также отметил, что нет никаких мобилизационных «волн». По словам военкома, есть потребности, и они эти потребности закрывают. Он выразил надежду, что после 28 октября жителям области перестанут приходить повестки.
Военкоматы взяли небольшую пазу для мероприятий по отправке мобилизованных в венные части для прохождения боевого слаживания. В военных комиссариатах пояснили, что данный перерыв произошел из-за переполненности мобилизационных пунктов подготовки.
Частичная мобилизация началась по личному указу президента РФ Владимира Путина. 14 октября глава государства заявил, что мобилизационные мероприятия закончатся через две недели.
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