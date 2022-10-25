Курганские власти отнесут семьи мобилизованных к особой категории

Семьи мобилизованных курганцев смогут получить помощь от соцзащиты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Курганской области семьи мобилизованных, у которых доход ниже прожиточного минимума, включат в перечень трудных жизненных ситуаций. Об этом сообщила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР). Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

«<…> Перечень трудных жизненных ситуаций определен постановлением правительства Курганской области. <…> В связи с последними событиями в данный список добавили новую категорию — семьи мобилизованных граждан. В четверг наше постановление с изменениями должно выйти на президиум [правительства]. Ситуация непростая, и этим людям требуется помощь государства», — уточнила Ситникова. Чиновница сообщила, что члены семьей мобилизованных, у которых доход ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на финансовую помощь от соцзащиты. Деньги они будут получать каждый месяц в течение полугода.

Ранее URA.RU писало, что по данным регионального правительства, в Курганской области семьям мобилизованных граждан положена единовременная материальная выплата на неотложные нужды и ремонтные работы. Им оказывают психологическую помощь, юридические консультации и сопровождение при оформлении кредитных каникул. Также они могут рассчитывать на медицинское обследование вне очереди, получение путевок в детсады, предоставление сезонных детских вещей и другое.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. В ходе операции были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.