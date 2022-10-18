Курганское правительство пояснило, на какие выплаты могут рассчитывать семьи мобилизованных

В Курганской области семьям мобилизованных помогают деньгами

Курганские власти рассказали, какая помощь оказывается семьям мобилизованных (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Курганской области семьям мобилизованных граждан положена единовременная материальная выплата на неотложные нужды и ремонтные работы. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики в ответ на редакционный запрос.

«По поручению губернатора Вадима Шумкова семьи мобилизованных получают адресную помощь и поддержку. В индивидуальном порядке предоставляется единовременная материальная выплата на неотложные нужды и решение бытовых вопросов в зависимости от их содержания. Это ремонты крыш, стен, водопроводов, печей и систем отопления, газового оборудования и замены электропроводки», — уточнили в региональном правительстве. Кроме этого, семьям мобилизованных привозят продуктовые наборы.

Им оказывают психологическую помощь, юридические консультации и сопровождение при оформлении кредитных каникул. Также они могут рассчитывать на медицинское обследование вне очереди, получение путевок в детсады, предоставление сезонных детских вещей и другое.

Ранее URA.RU сообщало, что представители правительства Курганской области направили в Госдуму, федеральное правительство и администрацию президента России предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным. 17 октября Шумков заявлял, что решения о выплатах для мобилизованных должны быть едиными для всех регионов. Также он предложил приостановить начисление процентов по кредитам для мобилизованных граждан.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. В ходе операции были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.