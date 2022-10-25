Свердловский ветеран чеченской войны рассказал, как выжить в зоне боевых действий

Ветеран из Асбеста посоветовал мобилизованным не снимать бронежилеты и не брать еду у местных жителей

26 октября 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Житель Асбеста поделился боевым опытом и дал советы, как сохранить себе жизнь в зоне СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Из Асбеста (Свердловская область) в зону проведения спецоперации отправился 45-летний ветеран боевых действий в Чечне Александр. Мужчина попал под частичную мобилизацию. Ранее он уже участвовал в спецоперации на добровольческих началах. Александр поделился боевым опытом и дал советы, как сохранить себе жизнь, вернуться домой целым и невредимым. Об этом URA.RU рассказал сам мобилизованный свердловчанин. «Я ветеран боевых действий в Чечне. Я попал под частичную мобилизацию, и очень рад тому, что отправлюсь помогать своим товарищам в зону СВО. В силу того, что знания не забываются, то полагаю, что могу быть полезным своим боевым товарищам. Например, буду следить за тем, чтобы ребята всегда были в бронежилетах, ведь это одно из условий выживания в зоне боевых действий», — говорит Александр. По словам ветерана боевых действий в Чечне, есть несколько условий, при которых мобилизованные смогут сохранить свои жизни и вернуться домой целыми. «Помимо бронежилетов, обязательно ношение касок. Кроме всего, нельзя брать еду и воду у местных жителей. И одно из самых важных правил — ничего не поднимать с земли, не рассматривать неизвестные предметы. И самое важное — слушаться отцов-командиров. И, конечно, не терять человеческий облик — не мародерствовать», — отметил мобилизованный свердловчанин. Ранее агентство писало, что из Екатеринбурга на фронт отправился ветеран боевых действий, бывший разведчик спецназа ГРУ. Мужчина едет на поддержку своих товарищей. Указ о частичной мобилизации подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется около 300 тысяч военнообязанных граждан.

Из Асбеста (Свердловская область) в зону проведения спецоперации отправился 45-летний ветеран боевых действий в Чечне Александр. Мужчина попал под частичную мобилизацию. Ранее он уже участвовал в спецоперации на добровольческих началах. Александр поделился боевым опытом и дал советы, как сохранить себе жизнь, вернуться домой целым и невредимым. Об этом URA.RU рассказал сам мобилизованный свердловчанин. «Я ветеран боевых действий в Чечне. Я попал под частичную мобилизацию, и очень рад тому, что отправлюсь помогать своим товарищам в зону СВО. В силу того, что знания не забываются, то полагаю, что могу быть полезным своим боевым товарищам. Например, буду следить за тем, чтобы ребята всегда были в бронежилетах, ведь это одно из условий выживания в зоне боевых действий», — говорит Александр. По словам ветерана боевых действий в Чечне, есть несколько условий, при которых мобилизованные смогут сохранить свои жизни и вернуться домой целыми. «Помимо бронежилетов, обязательно ношение касок. Кроме всего, нельзя брать еду и воду у местных жителей. И одно из самых важных правил — ничего не поднимать с земли, не рассматривать неизвестные предметы. И самое важное — слушаться отцов-командиров. И, конечно, не терять человеческий облик — не мародерствовать», — отметил мобилизованный свердловчанин. Ранее агентство писало, что из Екатеринбурга на фронт отправился ветеран боевых действий, бывший разведчик спецназа ГРУ. Мужчина едет на поддержку своих товарищей. Указ о частичной мобилизации подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется около 300 тысяч военнообязанных граждан.