Politico: военная тактика Суровикина доказала свою эффективность

На Западе отметили тактическую слаженность российской армии под управлением генерала армии РФ Сергея Суровикина в ходе спецоперации. Об этом сообщает газета Politico.
«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его [Суровикине] предшественнике — генерале Александре Дворникове», — пишет газета. Кроме того, высокопоставленный офицер британской военной разведки рассказал изданию, что военная тактика командующего СВО доказала свою эффективность.
Ранее издание Al-Ain сообщало, что генерал Суровикин известен успешными боевыми действиями в Сирии. Также он уточнял, что российские военные на Украине методично «перемалывают» ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.
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На Западе отметили тактическую слаженность российской армии под управлением генерала армии РФ Сергея Суровикина в ходе спецоперации. Об этом сообщает газета Politico. «Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его [Суровикине] предшественнике — генерале Александре Дворникове», — пишет газета. Кроме того, высокопоставленный офицер британской военной разведки рассказал изданию, что военная тактика командующего СВО доказала свою эффективность. Ранее издание Al-Ain сообщало, что генерал Суровикин известен успешными боевыми действиями в Сирии. Также он уточнял, что российские военные на Украине методично «перемалывают» ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.