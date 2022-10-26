Politico: военная тактика Суровикина доказала свою эффективность

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На Западе отметили эффективность работы генерала РФ Сергея Суровикина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Западе отметили тактическую слаженность российской армии под управлением генерала армии РФ Сергея Суровикина в ходе спецоперации. Об этом сообщает газета Politico.

«Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его [Суровикине] предшественнике — генерале Александре Дворникове», — пишет газета. Кроме того, высокопоставленный офицер британской военной разведки рассказал изданию, что военная тактика командующего СВО доказала свою эффективность.

Ранее издание Al-Ain сообщало, что генерал Суровикин известен успешными боевыми действиями в Сирии. Также он уточнял, что российские военные на Украине методично «перемалывают» ВСУ.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.

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На Западе отметили тактическую слаженность российской армии под управлением генерала армии РФ Сергея Суровикина в ходе спецоперации. Об этом сообщает газета Politico. «Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его [Суровикине] предшественнике — генерале Александре Дворникове», — пишет газета. Кроме того, высокопоставленный офицер британской военной разведки рассказал изданию, что военная тактика командующего СВО доказала свою эффективность. Ранее издание Al-Ain сообщало, что генерал Суровикин известен успешными боевыми действиями в Сирии. Также он уточнял, что российские военные на Украине методично «перемалывают» ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее целью является защита мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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