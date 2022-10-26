В Минпромторге подтвердили сделку по продаже российских заводов Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz намерена уйти с российского рынка и продать свои доли в российских дочерних компаниях локальному инвестору. Информацию об этом подтвердил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Каримов.
«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки», — приводит слова Каримова официальный сайт Минпромторга. Он подчеркнул, что это позволит продолжить работу завода и сохранить рабочие места.
Заместитель министра добавил, что после завершения всех согласований, новый владелец Mercedes-Benz — компания «АВТОDОМ» — сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей, проданных на российском рынке. «Компания „АВТОDОМ“, сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово», — сказал Каримов.
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Компания Mercedes-Benz намерена уйти с российского рынка и продать свои доли в российских дочерних компаниях локальному инвестору. Информацию об этом подтвердил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Каримов. «В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки», — приводит слова Каримова официальный сайт Минпромторга. Он подчеркнул, что это позволит продолжить работу завода и сохранить рабочие места. Заместитель министра добавил, что после завершения всех согласований, новый владелец Mercedes-Benz — компания «АВТОDОМ» — сможет осуществлять техническое обслуживание автомобилей, проданных на российском рынке. «Компания „АВТОDОМ“, сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово», — сказал Каримов. Ранее сообщалось, что Mercedes ведет переговоры о продаже бизнеса в России. Также, Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, передает RT.