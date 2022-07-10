«Ъ»: Mercedes ведет переговоры о продаже бизнеса в России

11 июля 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Mercedes-Benz откажется от прямых продаж в России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Возможная схема — переход прав дистрибутора к дилеру. Завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит, он не работает, как и большинство автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на рынок РФ в 1990-е годы, а сейчас используется на менее важных рынках СНГ», — сообщает издание. По данным издания, в числе претендентов на покупку имущества «Мерседес-Бенц Рус» — дилеры «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Другой источник отметил, что «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. В самой компании сообщили, что рассматривают различные варианты ведения бизнеса в России: «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — заявили представители Mercedes. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В конце июня стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Основное требования к автоконцернам — прекратить исполнение санкций и возобновить поставки автомобилей, запасных частей и деталей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Возможная схема — переход прав дистрибутора к дилеру. Завод Mercedes-Benz в РФ в сделку не входит, он не работает, как и большинство автомобильных производств в стране. Если сделка состоится, Mercedes-Benz прекратит работать в России напрямую. Такая схема была популярна у европейских брендов в самом начале выхода на рынок РФ в 1990-е годы, а сейчас используется на менее важных рынках СНГ», — сообщает издание. По данным издания, в числе претендентов на покупку имущества «Мерседес-Бенц Рус» — дилеры «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Другой источник отметил, что «Мерседес-Бенц Рус» обсуждает продажу дилерам своего склада автомобилей и дилерского центра через торги. В самой компании сообщили, что рассматривают различные варианты ведения бизнеса в России: «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — заявили представители Mercedes. Из-за антироссийских санкций, которые ввели страны Запада после спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, многие иностранные компании ушли с рынка. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В конце июня стало известно, что «Общественная потребительская инициатива» подала иски в суд в отношении международных автопроизводителей: General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Основное требования к автоконцернам — прекратить исполнение санкций и возобновить поставки автомобилей, запасных частей и деталей.