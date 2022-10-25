25 октября 2022

Миасский завод создал подогреватель воздуха для полевых военных лагерей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные лагеря могут обогреть новой техникой Фото:
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Завод UNISTEAM из Миасса (Челябинская область) создал опытный образец мобильного подогревателя воздуха для полевых военных лагерей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, на выходе аппарат способен обеспечить температуру в 90 градусов.

«Создали выставочный образец универсального мобильного обогревателя. Установка отлично подойдет для обогрева автономных полевых лагерей», — рассказали URA.RU в UNISTEAM.

Скорость обогрева зависит от размеров помещения, наличия сквозняка и других факторов. Кроме автономных лагерей агрегат способен обогревать небольшие жилые и производственные помещения, командные пункты, обеспечивать предполетный прогрев фюзеляжей самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Оборудование может также использоваться для подогрева и разморозки техники.

Новая разработка является уменьшенной копией большого подогревателя. Мощность мини-версии 40 киловатт. За час установка нагнетает до 2400 кубометров воздуха. Преимуществом миасского оборудования является то, что изделие в основном изготовлено из отечественных комплектующих с малой долей компонентов азиатских поставщиков. Это гарантирует отсутствие сбоев производства и нерушимость логистических цепочек.

Программа импортозамещения была разработана правительством РФ в ответ на введение рядом стран экономических санкций. Ограничения появились после начала Россией 24 февраля спецоперации на Украине. Для поддержки отечественных производителей региональные власти предусмотрели набор мер: налоговые льготы, бюджетные гранты и льготы по аренде земельных участков.

Миасское оборудование в основном состоит из отечественных комплектующих
Фото:
Технику разработали инженеры из Миасса
Фото:

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Завод UNISTEAM из Миасса (Челябинская область) создал опытный образец мобильного подогревателя воздуха для полевых военных лагерей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании, на выходе аппарат способен обеспечить температуру в 90 градусов. «Создали выставочный образец универсального мобильного обогревателя. Установка отлично подойдет для обогрева автономных полевых лагерей», — рассказали URA.RU в UNISTEAM. Скорость обогрева зависит от размеров помещения, наличия сквозняка и других факторов. Кроме автономных лагерей агрегат способен обогревать небольшие жилые и производственные помещения, командные пункты, обеспечивать предполетный прогрев фюзеляжей самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Оборудование может также использоваться для подогрева и разморозки техники. Новая разработка является уменьшенной копией большого подогревателя. Мощность мини-версии 40 киловатт. За час установка нагнетает до 2400 кубометров воздуха. Преимуществом миасского оборудования является то, что изделие в основном изготовлено из отечественных комплектующих с малой долей компонентов азиатских поставщиков. Это гарантирует отсутствие сбоев производства и нерушимость логистических цепочек. Программа импортозамещения была разработана правительством РФ в ответ на введение рядом стран экономических санкций. Ограничения появились после начала Россией 24 февраля спецоперации на Украине. Для поддержки отечественных производителей региональные власти предусмотрели набор мер: налоговые льготы, бюджетные гранты и льготы по аренде земельных участков.
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