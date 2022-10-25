Военнослужащие отправились из Нижневартовска в учебные гарнизоны. Видео

Мобилизованные и добровольцы отправились из Нижневартовска в военные гарнизоны УрФО

26 октября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

В учебные центры отправили несколько десятков мобилизованных из Нижневартовска и Нижневартовского района Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Несколько десятков мобилизованных и добровольцев из Нижневартовска и Нижневартовского района (ХМАО) отправились в военные гарнизоны Уральского федерального округа. Главы муниципалитетов пожелали военнослужащим вернуться домой с победой, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня наша страна переживает непростое время. Мы все знаем, что лежит в основе специальной военной операции. И сегодня, как никогда, нам нужны ваша помощь, ваш опыт, ваши умения, чтобы эту операцию благополучно завершить и с победой вернуться домой», — обратился к военнослужащим мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время построения на плацу у городского военного комиссариата. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин пожелал землякам крепости духа, сплоченности, и вернуться с победой живыми и здоровыми. «Мы верим в вас и ждем вас», — заверил Саломатин. Несколько военнослужащих рассказали журналисту URA.RU на условиях анонимности, что «отправляются в чебаркульский военный гарнизон». Их доставят в учебный центр на двух автобусах, один из которых жители Нижневартовска расписали словами поддержки. Ранее URA.RU сообщало о контрольной явке мобилизованных на призывной пункт в нижневартовском ДК «Октябрь». Она прошла 25 октября, а 26 октября нижневартовцев, призванных в ходе частичной мобилизации, отправили в учебные центры. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся в зону СВО для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Несколько десятков мобилизованных и добровольцев из Нижневартовска и Нижневартовского района (ХМАО) отправились в военные гарнизоны Уральского федерального округа. Главы муниципалитетов пожелали военнослужащим вернуться домой с победой, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня наша страна переживает непростое время. Мы все знаем, что лежит в основе специальной военной операции. И сегодня, как никогда, нам нужны ваша помощь, ваш опыт, ваши умения, чтобы эту операцию благополучно завершить и с победой вернуться домой», — обратился к военнослужащим мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время построения на плацу у городского военного комиссариата. Глава Нижневартовского района Борис Саломатин пожелал землякам крепости духа, сплоченности, и вернуться с победой живыми и здоровыми. «Мы верим в вас и ждем вас», — заверил Саломатин. Несколько военнослужащих рассказали журналисту URA.RU на условиях анонимности, что «отправляются в чебаркульский военный гарнизон». Их доставят в учебный центр на двух автобусах, один из которых жители Нижневартовска расписали словами поддержки. Ранее URA.RU сообщало о контрольной явке мобилизованных на призывной пункт в нижневартовском ДК «Октябрь». Она прошла 25 октября, а 26 октября нижневартовцев, призванных в ходе частичной мобилизации, отправили в учебные центры. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся в зону СВО для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.