Волонтеры из ХМАО за ночь собрали десятки наборов для мобилизованных

26 октября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Мобилизованные унесли наборы с самым необходимым в учебке, которые всю ночь паковали добровольцы Гумкорпуса Елена Антипина © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Волонтеры из Нижневартовска (ХМАО) за одну ночь собрали несколько десятков наборов для мобилизованных. Организатор сбора — доброволец Гуманитарного корпуса Югры Оксана Сергиенко, рассказала корреспонденту URA.RU, что у них после контрольной явки было всего несколько часов, чтобы подготовить пакеты с самым необходимым. «Еще 25 октября офис был забит гуманитаркой под завязку, а 26 октября опустел — мы получили сообщение о новой отправке только в 16.00. Мы с волонтерами работали всю ночь, чтобы собрать такое количество наборов к 8 утра и успеть раздать их военнослужащим, отправляющимся в учебные центры», — поделилась Сергиенко с журналистом агентства. Каждый военнослужащий, который отправился из Нижневартовска в военный гарнизон для боевого слаживания, получил набор продуктов, гигиенические принадлежности и аптечку. По словам волонтеров, в пакетах сгущенка, конфеты, шоколадки, печенье, тушенка и лапша быстрого приготовления. Есть зубная паста, мыльно-бритвенные принадлежности и медикаменты. «Мы получили много сообщений от простуженных югорчан из военных гарнизонов, так что в пакеты решили добавить лекарства от простуды, средства от кашля и насморка, противогриппозные препараты. Стандартный набор из йода и бинтов тоже вложили. Кроме того, в набор добавили носки и стельки», — уточнила Сергиенко. Ранее URA.RU писало об отправке мобилизованных и добровольцев из Нижневартовска и Нижневартовского района в военные гарнизоны Уральского федерального округа. Главы муниципалитетов пожелали военным вернуться домой с победой. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся в зону СВО для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.

Волонтеры из Нижневартовска (ХМАО) за одну ночь собрали несколько десятков наборов для мобилизованных. Организатор сбора — доброволец Гуманитарного корпуса Югры Оксана Сергиенко, рассказала корреспонденту URA.RU, что у них после контрольной явки было всего несколько часов, чтобы подготовить пакеты с самым необходимым. «Еще 25 октября офис был забит гуманитаркой под завязку, а 26 октября опустел — мы получили сообщение о новой отправке только в 16.00. Мы с волонтерами работали всю ночь, чтобы собрать такое количество наборов к 8 утра и успеть раздать их военнослужащим, отправляющимся в учебные центры», — поделилась Сергиенко с журналистом агентства. Каждый военнослужащий, который отправился из Нижневартовска в военный гарнизон для боевого слаживания, получил набор продуктов, гигиенические принадлежности и аптечку. По словам волонтеров, в пакетах сгущенка, конфеты, шоколадки, печенье, тушенка и лапша быстрого приготовления. Есть зубная паста, мыльно-бритвенные принадлежности и медикаменты. «Мы получили много сообщений от простуженных югорчан из военных гарнизонов, так что в пакеты решили добавить лекарства от простуды, средства от кашля и насморка, противогриппозные препараты. Стандартный набор из йода и бинтов тоже вложили. Кроме того, в набор добавили носки и стельки», — уточнила Сергиенко. Ранее URA.RU писало об отправке мобилизованных и добровольцев из Нижневартовска и Нижневартовского района в военные гарнизоны Уральского федерального округа. Главы муниципалитетов пожелали военным вернуться домой с победой. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся в зону СВО для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины.