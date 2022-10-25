Депутаты обратились к губернатору ХМАО ради отставки мэра

26 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Депутаты Барсово обратились к главе округа Наталье Комаровой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутаты городского поселения Барсово обратились к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с кворумом об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам мэр. «Депутаты Барсово написали кворум о недоверии ко мне. И 2го ноября будет решаться вопрос о моей отставке. Я считаю, что отставка будет незаконная и собираюсь оспаривать ее», — уточнил Вячеслав Поздняков. Согласно данным источников URA.RU прокуратура потребовала отставки главы поселения из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупку ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье. «По информации прокуратуры глава Барсово устроил дочь сожительницы в подконтрольное мэрии предприятие МКУ „Административно- хозяйственное управление“ на должность экономиста. Хотя у последней не было необходимого образования и опыта», — рассказал источник URA.RU. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам мэр Барсово отметил, что дочь сожительницы не является его родственницей, она дочь супруги чиновника от первого брака. А муниципальное учреждение не находится в непосредственном подчинении мэра. Поэтому чиновник не видит здесь конфликта интересов. Отвергает он коррупционный умысел и в переселении падчерицы из аварийной деревяшки. «Квартиру дочери моей гражданской жены ей купила бабушка в 2018 году. А дом расселили только в 2022. Я к этим квартирам не имею никакого отношения», — отметил Поздняков. По словам главы поселения, он не держится за кресло мэра, но хочет отстоять свое доброе имя. «Если не получится, буду работать там, где нужен Родине», — отметил чиновник. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Поводом стало неисполнение решения суда об устранении конфликта интересов с его дочерью, которая занимала руководящую должность в городском культурно-спортивном комплексе «Юбилейный».

Депутаты городского поселения Барсово обратились к губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой с кворумом об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам мэр. «Депутаты Барсово написали кворум о недоверии ко мне. И 2го ноября будет решаться вопрос о моей отставке. Я считаю, что отставка будет незаконная и собираюсь оспаривать ее», — уточнил Вячеслав Поздняков. Согласно данным источников URA.RU прокуратура потребовала отставки главы поселения из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупку ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье. «По информации прокуратуры глава Барсово устроил дочь сожительницы в подконтрольное мэрии предприятие МКУ „Административно- хозяйственное управление“ на должность экономиста. Хотя у последней не было необходимого образования и опыта», — рассказал источник URA.RU. В пресс-службе прокуратуры ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Сам мэр Барсово отметил, что дочь сожительницы не является его родственницей, она дочь супруги чиновника от первого брака. А муниципальное учреждение не находится в непосредственном подчинении мэра. Поэтому чиновник не видит здесь конфликта интересов. Отвергает он коррупционный умысел и в переселении падчерицы из аварийной деревяшки. «Квартиру дочери моей гражданской жены ей купила бабушка в 2018 году. А дом расселили только в 2022. Я к этим квартирам не имею никакого отношения», — отметил Поздняков. По словам главы поселения, он не держится за кресло мэра, но хочет отстоять свое доброе имя. «Если не получится, буду работать там, где нужен Родине», — отметил чиновник. Ранее URA.RU рассказывало, что глава Лянтора Сергей Махиня ушел в отставку. Поводом стало неисполнение решения суда об устранении конфликта интересов с его дочерью, которая занимала руководящую должность в городском культурно-спортивном комплексе «Юбилейный».