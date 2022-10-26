В Кремле ответили, что будут делать с брошенными в Донбассе активами

Песков: правительство займется вопросом передачи брошенных активов на новых территориях России

26 октября 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, брошенные активы на новых территориях РФ нельзя оставлять Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Вопросом передачи брошенных активов на территориях, присоединенных к России, займется правительство. Оставлять в бездействии их нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этим вопросам предстоит заниматься правительству. Брошенные активы есть. Нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их активировать, кто-то должен брать на свой баланс», — ответил Песков на вопрос журналистов о назначении спецкомиссии по передаче брошенных активов на новых территориях, а также о том, нет ли в этом сходства с предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен конфисковать активы России в ЕС. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. Он напомнил о схожем прецеденте во время вступления Крыма в состав РФ. «Многим было предложено право переоформить, кто-то это сделал, прецедент есть, они функционируют», — добавил пресс-секретарь. «У активов есть собственники, они все имеют право по российским законам заявить свои права на свои активы исходя из того, что теперь это регионы РФ.», — заключил Песков.

Вопросом передачи брошенных активов на территориях, присоединенных к России, займется правительство. Оставлять в бездействии их нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Этим вопросам предстоит заниматься правительству. Брошенные активы есть. Нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их активировать, кто-то должен брать на свой баланс», — ответил Песков на вопрос журналистов о назначении спецкомиссии по передаче брошенных активов на новых территориях, а также о том, нет ли в этом сходства с предложением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен конфисковать активы России в ЕС. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU. Он напомнил о схожем прецеденте во время вступления Крыма в состав РФ. «Многим было предложено право переоформить, кто-то это сделал, прецедент есть, они функционируют», — добавил пресс-секретарь. «У активов есть собственники, они все имеют право по российским законам заявить свои права на свои активы исходя из того, что теперь это регионы РФ.», — заключил Песков.