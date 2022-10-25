Прокуратура назвала имя авторитета, утвердившего криминального лидера Кургана

Курганского криминального лидера Петренка утвердил бывший авторитет из соседнего региона

В курганском суде прокурор сообщил, кто назначил местного лидера преступного сообщества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время слушания в областном суде дела в отношении Евгения Петрова (по прозвищу Петренок) представитель прокуратуры сообщил, кто утвердил подсудимого лидером курганского преступного сообщества. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании.

«В 2002—2003 годах Петров заручился поддержкой тюменского „вора в законе“ Юрия Тишенкова (прозвище Ганс), который возложил на него обязанности лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии („положенца“) в Курганской области и назначил смотрящим за Курганом», — сообщил прокурор Александр Дикарев. В дальнейшем статус пришлось подтверждать на сходке авторитетов в Москве.

После того, как Тишенков потерял свое положение, Петрову пришлось заручаться поддержкой других авторитетов из соседних регионов. Сначала курганец якобы контактировал с сургутским лидером Владимиром Зятьковым («Зятек»). А после его смерти согласовывал рабочие моменты с Георгием Акоевым («Гия Свердловский») и Эдуардом Сахновым («Сахно») из Екатеринбурга.

Также обвинение привело в качестве доказательств вины Петрова несколько эпизодов, связанных с решением конфликтов и спорных моментов, в том числе и среди заключенных. Отдельным пунктом идет эпизод о вымогательстве в отношении директора одной из курганских фирм. Заявленный потерпевшим бизнесмен на суд не явился.

Адвокаты Петрова назвали вышеперечисленные данные вымыслом. Защитники утверждали, что обвинение приводит имена, но не называет даты, места и обстоятельства перечисленных событий. Для полноты картины было решено привести в суд свидетелей и потерпевшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над Евгением Петровым. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступном сообществе Курганской области.