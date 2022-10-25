В Кургане инструкторы с боевым опытом учили добровольцев выживать в зоне спецоперации. Фото

26 октября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Стрелять, оказывать первую медицинскую помощь курганцев учили инструкторы с боевым опытом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Кургане для добровольцев и всех желающих провели семинар по военно-тактической и медицинской подготовке. Выживать в зоне спецоперации (СВО) учили инструкторы по боевой подготовке. Информация опубликована в группе зауральского казачества в социальной сети «ВКонтакте». «При поддержке зауральского казачьего общества Курганской области состоялся первый обучающий семинар по теме „Оказание первой помощи в условиях боестолкновения, тактика действия малых групп на поле боя“. <…> Занятия по выживаемости в зоне СВО проводил ветеран боевых действий в локальных конфликтах на Северном Кавказе, участник спецоперации с позывным „Шор“», — говорится в опубликованном сообщении. Инструктор с позывным «Кистень» из Омска учил курганцев военно-тактической подготовке, огневому контакту и тактической медицине. Курганский спасатель провел занятия по неотложной помощи при ранениях и травмах. В семинаре приняли участие казаки из Курганской и Свердловской областей, представители военно-спортивных и военно-патриотических клубов, руководители и заместители местных отделений движения «Юнармия», отставные офицеры СОБР и погранвойск. Подобный семинар, уточнили в казачьем обществе, будет полезен для инструкторов, тренеров, преподавателей, и мужчин, которые хотят стать добровольцами или подлежат призыву. Ранее URA.RU писало, что курганских мобилизованных в воинской части в Елани обучают участники спецоперации. По словам жителя Курганской области, который сейчас проходит подготовку, их учат обороняться от ножа, бросать гранты, рыть окопы и маскировать технику. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, и прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны. В Кургане казаки провели семинар по военно-тактической подготовке Фото из группы зауральского казачества в социальной сети «Вконтакте» Обучение проводили инструкторы с боевым опытом Фото из группы зауральского казачества в социальной сети «ВКонтакте» Фото из группы зауральского казачества в социальной сети «ВКонтакте»

В Кургане для добровольцев и всех желающих провели семинар по военно-тактической и медицинской подготовке. Выживать в зоне спецоперации (СВО) учили инструкторы по боевой подготовке. Информация опубликована в группе зауральского казачества в социальной сети «ВКонтакте». «При поддержке зауральского казачьего общества Курганской области состоялся первый обучающий семинар по теме „Оказание первой помощи в условиях боестолкновения, тактика действия малых групп на поле боя“. <…> Занятия по выживаемости в зоне СВО проводил ветеран боевых действий в локальных конфликтах на Северном Кавказе, участник спецоперации с позывным „Шор“», — говорится в опубликованном сообщении. Инструктор с позывным «Кистень» из Омска учил курганцев военно-тактической подготовке, огневому контакту и тактической медицине. Курганский спасатель провел занятия по неотложной помощи при ранениях и травмах. В семинаре приняли участие казаки из Курганской и Свердловской областей, представители военно-спортивных и военно-патриотических клубов, руководители и заместители местных отделений движения «Юнармия», отставные офицеры СОБР и погранвойск. Подобный семинар, уточнили в казачьем обществе, будет полезен для инструкторов, тренеров, преподавателей, и мужчин, которые хотят стать добровольцами или подлежат призыву. Ранее URA.RU писало, что курганских мобилизованных в воинской части в Елани обучают участники спецоперации. По словам жителя Курганской области, который сейчас проходит подготовку, их учат обороняться от ножа, бросать гранты, рыть окопы и маскировать технику. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, и прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны.