Курганских мобилизованных в Елани учат участники спецоперации

Курганцев учат стрелять из автомата, маскировать технику и оказывать первую медицинскую помощь (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Курганских мобилизованных в воинской части в Елани (Свердловская область) обучают участники спецоперации (СВО). Об этом URA.RU рассказал житель Курганской области, который сейчас там проходит боевую подготовку.

«Нас обучают кадровые офицеры и те, кто принимал участие в спецоперации. Специалисты по рукопашному бою учат, как оборонятся от ножа. Есть дневные и ночные стрельбы. Бросаем гранаты, роем окопы, маскируем технику», — поделился с URA.RU мобилизованный. Курганец добавил, что также у них проходят занятия по оказанию первой медицинской помощи.

В воинской части корреспонденту URA.RU сообщили, что подобную информацию не предоставляют и направили в пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО). На момент публикации дозвониться по номеру телефона, который опубликован на сайте ведомства, не удалось — на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что курганские медики в Елани учат мобилизованных оказывать первую медпомощь при различных ранениях, пользоваться препаратами аптечки. Кроме этого, власти области поручили проводить подготовку будущих бойцов на полигонах.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе, и прежде всего те, кто служил в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны.